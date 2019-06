Todeskuss im Ghetto: "Salome" an der Bayerischen Staatsoper

Marlis Petersen wurde als Salome zwar gefeiert, wirkte stimmlich jedoch sehr unterkühlt, zu sehr berechnende Lulu, zu wenig ekstatische Prinzessin. Berührend war das nicht, zumal beides offen blieb: Was sie an diesem Jochanaan eigentlich fasziniert, und warum sie für Herodes tanzt. Da gelang Michaela Schuster als Herodias ein überzeugenderes Rollenporträt: Im Bombast-Outfit ließ sie alle Aufregungen herrlich souverän an sich abprallen. Wolfgang Ablinger-Sperrhacke als Herodes hörte sich eher hilflos als majestätisch an, Wolfgang Koch als Jochanaan schlufte im neumodischen Athleisure-Look, also in einer Mischung aus Jogging- und Schlafanzug durch die Kulisse und wollte augenscheinlich stimmlich wie darstellerisch nur seine Ruhe haben. Er hatte die Lacher auf seiner Seite, als ihn Salome textgemäß als "ausgezehrt" bezeichnete. Insgesamt kein sehr überzeugender Auftakt der Opernfestspiele und ein schneller Aufbruch des Publikums.

Wieder am 2., 6. und 10. Juli (jeweils ausverkauft), weitere Vorstellungen ab 5. Oktober 2019 an der Bayerischen Staatsoper in München.