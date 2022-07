"Tode zum Lachen": Boltanski im Valentin-Karlstadt-Musäum

Auf einem Plakat malt sich Christian Boltanski selbst: schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Wie zur Beerdigung. Doch der Künstler schüttet sich tatsächlich vor Lachen aus und die Schrift präzisiert "Christian Boltanski – Le Blagueur", übersetzt "Christian Boltanski – Der Spaßvogel". Stimmt, denn so kennt man den französischen Konzeptkünstler, Fotographen und Filmemacher gar nicht. Christian Boltanskis großes Thema ist eigentlich die Shoah, er ist ein Spurensicherer, den die Frage umtreibt, was bleibt vom Menschen?

"Er ist der Erfinder der Erinnerungskunst, der Erinnerungskultur und das ist ein Thema, das sich durch sein ganzes Werk durchzieht", sagt Sabine Rinberger, die Kuratorin der Ausstellung von Christian Boltanski im Valentin-Karlstadt-Musäum in München. Der Titel "Les morts pour rire" also "Tode zum Lachen", ist ein Sprachspiel, angeregt von Karl Valentin. Der hatte ein Faible für poetischen Witz rund um den Tod.

Zwei Künstler-Brüder im Geiste

Zu Beginn der 70er Jahre hatte Christian Boltanski im Goethe-Institut in Paris Filme von und mit Karl Valentin gesehen. Wie ein Blitz packt ihn alle dadaistische Heiter-Traurigkeit. Er müsse sein Werk neu überdenken, sagt er in einem Interview, denn er habe von Valentin den Clown gelernt. "Und dann war er zwei Jahre lang komisch", eine Zeitspanne, die Sabine Rinberger noch genauer benennen kann: "Das sind die Jahre '74 und '75. Was ihn interessiert hat, war natürlich dieser tragische, dieser abgerissene Clown."

Es entstehen kleine Einakter, scenettes petites in denen sich Christian Boltanski seiner Kindheit zuwendet. Der 1944 in Paris geborene Künstler ist der Sohn eines ukrainisch-stämmigen Juden und einer Korsin. Die Familie ist wohlhabend. Unweit des Eiffelturms leben die Boltanskis in einem Adelspalast auf der Rive Gauche. Als die Nazis Paris besetzen, versteckt sich der Vater zwei Jahre lang unter den Dielenbrettern im Salon. Eine prägende Zeit, denn "diese Angst hat die Familie nie verlassen, die Angst vor Behörden, die Angst, Formulare auszufüllen, es zieht sich durch den ganzen Alltag", erklärt die Kuratorin.

Als Kind traut sich Christian Boltanski nicht aus dem Haus, als Erwachsener begegnet er sich und seiner Angst raffiniert mit einem Alter Ego "Le Petit Christian": eine kindergroße Puppe, die ein bisschen Ähnlichkeit mit Pumuckl hat. Zwischen 1974 und 1975 tritt Christian Boltanski immer wieder mit seinem Alter Ego auf.

Christian Boltanski und Le Petit Christian

Schwarz-weiß Fotografien dokumentieren ein clowneskes Rollenspiel: Mit einem warmen Mutterlächeln will der Künstler den kleinen Christian beispielsweise füttern, aber der macht den Mund nicht auf. "Die verweigerte Mahlzeit" heißt das Drama. Nur eine von mehreren Episoden, die Sabine Rinberger bekannt sind: "Petit Christian wird bestraft, wenn er Öl über die Hausaufgaben verschüttet, Petit Christian geht auf die Jagd mit dem Vater und Petit Christian strapaziert den alten Großvater, der mit ihm Verstecken spielen muss und sich dabei völlig verausgabt."

Kleine autobiographische Erzählungen weiten sich zu universellen Geschichten vom Menschsein. Es geht um elementare Fragen, auch wenn alle Kunst größte Leichtigkeit atmet. Etwa wenn Christian Boltanski durch seinen Hut andeutet, wen er gerade spielt und wer also vor dem Petit Christian steht – die Mutter hat eine Blume am Hut, der Großvater trägt ihn verknittert.

Selbst wenn man nur den wunderbar gestalteten Katalog der Ausstellung durchblättert: Der Funke springt über, es geht um menschliche Zerbrechlichkeit, um Unruhe, um Vergänglichkeit und Scheitern, aufgefangen in einem Lachen und einer poetischen Konzeptkunst mit doppeltem Boden.

Die Sonderausstellung "Christian Boltanski – Tode zum Lachen" kann bis zum 15. November 2022 im Valentin-Karlstadt-Musäum in München besucht werden.