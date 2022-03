Tod von Foo-Fighters-Schlagzeuger: Drogen im Körper nachgewiesen

Trauer um den Schlagzeuger der bekannten US-Rockband Foo Fighters: Im Alter von nur 50 Jahren ist der Taktgeber der Gruppe, Taylor Hawkins, gestorben. Der Musiker wurde während einer aktuellen Welttournee der Band am Freitagabend tot in seinem Hotelzimmer in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá aufgefunden. Ein toxikologisches Gutachten fand nun verschiedene Drogen im Körper des Toten.

Hawkins saß seit 1997 am Schlagzeug der Foo Fighters. Er war in der mit zwölf Grammys ausgezeichneten US-Hardrockband eine feste Größe und einer der besten Schlagzeuger der Welt. 2021 wurde die Band in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommenen. Die Foo Fighters wiesen in ihrer Twitter-Botschaft zu Hawkins' Tod am Wochenende auf das große Können und das einnehmende Wesen ihres Schlagzeugers hin: "Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer unter uns allen weiterleben."

Die Band sei "durch den tragischen und verfrühten Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins am Boden zerstört". Laut Fachblatt "Metal Hammer" hinterlässt er seine Frau Alison und drei gemeinsame Kinder.

Zehn Substanzen in Hawkins Köper gefunden

Hawkins sei tot in einem Hotel in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá aufgefunden worden, hatte zunächst das Magazin "Semana" am Freitag (Ortszeit) berichtet. Die Band sollte dort beim Musikfestival Estereo Pìcnic auftreten. Die Todesursache war zunächst unklar. Nach ersten Berichten hatte der Schlagzeuger über Schmerzen in der Brust geklagt, ein Krankenwagen wurde gerufen. Als dieser ankam, war Hawkins jedoch schon tot.

Am Samstag bestätigte das zuständige Gesundheitsamt den Hergang. Bei einer ersten gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden in Hawkins' Körper zehn verschiedene Substanzen festgestellt, darunter THC (Marihuana), trizyklische Antidepressiva, Benzodiazepine und Opioide, wie die Generalstaatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Samstag (Ortszeit) mitteilte.

Bei dem Rockfestival in Bogotá kam es zu einer Schweigeminute, Fans pilgerten zum Hotel der Band und zündeten Kerzen an. Wie es mit den Auftritten der Foo Fighters weitergeht, war zunächst unklar. Für den 8. Juni ist ein Deutschland-Termin in Berlin geplant.

Trauer bei zahlreichen Top-Stars

Kultrocker Ozzy Osbourne (73, Black Sabbath) bezeichnete Hawkins am Samstag als "großartigen Menschen und erstaunlichen Musiker". Der 80er-Jahre-Star Billy Idol (66) zeigte auf Twitter ein Hawkins-Bild und schrieb: "So tragisch. Ruhe in Frieden". Queen-Schlagzeuger Taylor (72) sprach vom Verlust eines jüngeren Lieblingsbruders. "Er war ein freundlicher, brillanter Mann und (...) der beste Freund, den man haben kann."

Auch Ex-Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr (81) sprach Familie und Bandkollegen sein Beileid aus. Beim Lollapalooza Festival Brasilien brach US-Sängerin Miley Cyrus bei einer Würdigung von Hawkins in Tränen aus und widmete ihm den Song "Angels Like You".

Mit Material der Nachrichtenagenturen