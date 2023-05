Tod von Designern: Russische Kritik am "westlichen" Lifestyle

Ein ziemlich frostiger Nachruf, den der viel beschäftigte Putin-Fan und TV-Propagandist Sergej Markow auf den Tod der beiden sehr prominenten russischen Modemacher Wjatscheslaw Saizew und Valentin Judaschkin verfasste. Zwar sprach er von einer "Frühlingstragödie", weil die beiden Fashion-Ikonen innerhalb von 48 Stunden starben (am 30. April und am 2. Mai), doch sonderlich betrübt scheint Markow nicht darüber: "Beide waren sehr hell strahlende, erfolgreiche Symbole des fröhlichen, reichen, rücksichtslosen und dem Westen gegenüber aufgeschlossenen Lebens der russischen Elite. Dieses Leben ist in Russland vorbei. Und seine Sinnbilder schieden sowohl aus Russland als auch aus dem Leben."

"Hat Russland nicht verraten"

Der an Parkinson leidende 85-jährige "Slawa" Saizew, auch als "roter Dior" bekannt, war bei einem Krankenhaus-Aufenthalt Komplikationen bei einer Magenblutung erlegen, Judaschhkin litt seit 2016 unter Nierenkrebs und war wegen Metastasen im Kopf in Behandlung gewesen. Beide Modemacher galten als direkte Konkurrenten in der Gunst der russischen Promis. Judaschkin hatte die umstrittenen Uniformen der russischen Olympiamannschaft von 1994 und 1996 entworfen und galt als besonderer Intimus von Präsident Wladimir Putin und war von ihm als "Volkskünstler" ausgezeichnet worden.

Der gelernte Textilzeichner Saizew hatte bereits zu Sowjet-Zeiten farbenfrohe Outfits für Landarbeiterinnen angefertigt, das Olympiateam von 1980 ausgestattet und war später nach Paris gegangen, wo er sogar Ehrenbürger wurde. Ab 1988 leitete er in Moskau sein eigenes Label, das auch Kosmetikartikel und Kostüme für Eiskunstläufer umfasste. Medienberichten zufolge starb er einsam, nachdem sich seine engere Familie, darunter ein Sohn, von ihm losgesagt hatte.

Als treuer Diener des Kremls und Günstling milliardenschwerer russischer Oligarchen war Valentin Judaschkin im vergangenen Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bei der Pariser Fashion Week ausgeladen worden, wofür er in Moskau gefeiert worden war. Er habe Russland "nicht verraten", hieß es damals. Modehistoriker Anatol Wowk verwies darauf, dass Judaschkin einer der "talentiertesten" Designer Russlands gewesen sei, der einzige, der mit Fug und Recht ein "Couturier" genannt werden konnte. Dessen Sammlung an Fabergé-Schmuck-Pretiosen sei denkwürdig.

"Verteidigungsministerium verfälschte Uniform"

Den "Ultrapatrioten" wie Markow ist der Hang der russischen Geld-Elite zu teuren Modemarken ein Dorn im Auge, zumal trotz der Sanktionen die Produkte aller gängigen Top-Labels als "Grauimporte" ihren Weg nach Russland finden, wenn auch zu erhöhten Preisen. Wer es sich leisten kann, scheint demnach weiterhin zu Edelklamotten aus "unfreundlichen Staaten" zu greifen. In Moskau selbst sind nach Angaben des dortigen Bürgermeisters rund 40.000 Arbeitnehmer in der Modebranche tätig. An der Moskauer Modewoche Ende April nahmen etwa 700 Designer teil. Dort wurde bedauert, dass die heimische Industrie nicht in der Lage ist, ausreichend Ersatz für sanktionierte Vorprodukte wie Stoffe und Accessoires zu liefern.

Was Judaschkin betrifft, schmähte ihn nicht nur Sergej Markow: Andere Patrioten bemängelten viel zu teure Jeans und eine erfolglose Schuhkollektion, vor allem aber Militäruniformen, in denen die Soldaten gefroren hätten. Sie spielten damit auf Negativ-Schlagzeilen an, die Judaschkin vor zehn Jahren zu verkraften hatte. Damals wurde beschlossen, die angeblich von ihm entworfenen beanstandeten Uniformen vorzeitig auszumustern. Der Modeschöpfer rechtfertigte sich damals damit, seine Entwürfe seien vom russischen Verteidigungsministerium "verfälscht" worden: "Es ist so, als ob sie eine hochwertige Designer-Jacke in China anfertigen lassen." Stoffe und Farben seien je nach Marktlage ausgetauscht worden.

Pullover für Generäle

Dabei wollte Judaschkin seine Tarnuniform-Kollektion nach dem Vorbild westlicher Fabrikate entworfen haben: "Zum Beispiel werden für viele Armeen Nanotechnologien verwendet, Membrangewebe, das Wärme speichert und Feuchtigkeit durchlässt oder umgekehrt Feuchtigkeit speichert, aber die Haut atmen lässt. Die israelische Armee verfügt über Schuhe, die man eine Woche lang nicht ausziehen kann – und dem Fuß passiert nichts."

Verdient haben wollte Judaschkin an der Armeelieferung "keinen Cent", wie er betonte: "Ich dachte, ich tue eine gute Tat für das Land. Mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass sie eine gute Idee so verdrehen würden." Immerhin gab es Fachleute, die daran erinnerten, dass die russische Armee durch Judaschkins Engagement endlich auf die traditionellen Fußlappen verzichten konnte, die durch normale Socken ersetzt wurden. Für Generäle und Stabsbedienstete hatte der Designer sogar Pullover gestylt - "um den Alltag zu erleichtern". Die vorgeschlagenen Baskenmützen setzte sich allerdings nicht durch.

Über die Olympia-Uniformen von Judaschkin für die Spiele in Atlanta im Jahr 1996 schimpften Patrioten, die hätten ausgesehen wie die "Flagge von Äthiopien", womit die mehrfarbig verzierten Strohhüte gemeint waren.