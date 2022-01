Tod nach Corona-Demo: "In Extremo" trauert um Ex-Bandmitglied

Die Mitglieder der Mittelalter-Rockband "In Extremo" trauern um ihren Ex-Kollegen: Der als Dudelsackspieler bekannt gewordene Boris "Yellow" Pfeiffer ist am Montag im Alter von 53-Jahren gestorben. Das teilte die Band auf ihren Social-Media-Kanälen mit: "Bestürzt und mit Bedauern haben wir vom Tod unseres langjährigen Weggefährten Boris erfahren. 24 Jahre gemeinsam auf der Bühne waren mehr als nur ein Moment."

Boris "Yellow" Pfeiffer hat "In Extremo" 2021 verlassen

Dazu stellte die Band eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Pfeiffer, der Instrumente wie Marktsackpfeife, Schalmei oder die Nyckelharpa spielte und im Mai 2021 die Band verlassen hatte. Damals sagte die Band zum Ausstieg Pfeiffers: "Über die vielen Jahre der Zusammenarbeit verändern sich Lebensumstände, Sichtweisen und Prioritäten." Man hätte keinen Konsens mehr finden können und wünsche Pfeiffer alles Gute auf seinem weiteren Weg.

Zur Todesursache äußerte sich "In Extremo" in ihrer Mitteilung nicht. Die Märkische Oderzeitung berichtet, der 53-jährige Pfeiffer habe sich am Montag auf einer Demonstration gegen eine Impfpflicht im brandenburgischen Wandlitz befunden, sei am Rande der Demo zusammengebrochen und verstorben. Entsprechende Informationen wurden der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Die Polizei wollte sich unter Hinweis auf den Datenschutz und mit Rücksicht auf die Familie des Verstorbenen am Mittwoch nicht zur Identität des Mannes äußern.

Polizei meldet Vorfall im Umfeld einer Corona-Demo

Tatsächlich meldet die Polizei aber einen Vorfall mit einer 53-Jährigen Personen im Umfeld der Demo: Diese habe versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen. Der Mann sei daraufhin angehalten worden, man habe dessen Personalien festgestellt und die Person hätte dann wieder ihres Weges gehen dürfen, teilte die Polizei mit.

Kurz nach der Feststellung der Identität sei es dann zu einem medizinischen Notfall gekommen, der Mann sei auf dem Weg zu seinem Auto zusammengebrochen und die Einsatzkräfte hätten Erste Hilfe leisten müssen. Der Mann sei später in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei weiter mit. Da die Todesursache unklar sei, so der Bericht der Märkischen Oderzeitung, sei eine Obduktion angeordnet worden.

Pfeiffer war seit Ende der Neunzigerjahre bis zur Trennung im vergangenen Jahr Mitglied von "In Extremo" und schaffte es mit seinen Bandkollegen mehrere Male an die Spitze der deutschen Albumcharts.