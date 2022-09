Tod nach 67 Exorzismen: Zum Gedenken an Anneliese Michel

"In Liebe und Dankbarkeit" steht auf dem Grabstein, darunter Name, Geburts- und Todestag: Geboren am 21. September 1952, wäre Anneliese Michel in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden. Doch die Würzburger Studentin aus Klingenberg am Main starb bereits im Alter von 23 Jahren. Die Umstände bis zu ihrem Tod brachten ihren kleinen Heimatort, das Bistum Würzburg sowie die katholische Kirche als Ganze international in Schlagzeilen: Denn Anneliese Michel starb, nachdem sie zwei Geistliche der katholischen Kirche 67-mal exorziert hatten – mit bischöflichem Segen.

Exorzismus, das ist ein Gebet gegen den angeblich in einen Menschen gefahrenen Teufel. Die Gebetsformulare, die die katholische Kirche dafür vorsieht, gehen auf das Mittelalter zurück. Unabhängig von der Frage nach der Existenz eines personifizierten Teufels hält der Münchner Jesuit und Pastoralpsychologe Hermann Kügler den Ansatz der Gebete für gefährlich: "Da sitzt ein kranker Mensch und man spricht in ihm den Teufel an. Das kann ja retraumatisierend sein und die Krankheit sogar nochmal fördern."

Exorzismus trotz Epilepsie-Erkrankung

Auch Anneliese Michel war krank. An der Schwelle von Abitur und Pädagogik-Studium in Würzburg erleidet sie erste Krampfanfälle, die Ärzte in Aschaffenburg und Würzburg diagnostizieren ihr Epilepsie. Die Diagnose ist ein erneuter Schlag für die Michels, die bereits eine Tochter verloren hatten: Martha, beerdigt im gleichen Grab, in das zwanzig Jahre später auch Anneliese kommt.

Martha Michel starb früh aufgrund eines Nierenleidens, erinnert sich Brigitte Kittler. Die Klingenbergerin ging mit Anneliese Michel in die Grundschule. "Wenn Du schon einmal ein Kind verloren hast und dann ist nochmal eins da, das so eine blöde Krankheit hat – das ist doch ganz schlimm." Die 69-Jährige erinnert sich auch, wie fromm die Michels waren. Da lag es nahe, sich bei der neuerlichen Diagnose geistlichen Beistand zu holen. "Und weil die Ärzte ihre Schwester nicht retten konnten, haben sie vielleicht gedacht, der Anneliese könnte man anders helfen, sodass sie sich dann auch an die Pater gewandt haben."