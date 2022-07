Tod mit Taktstock: Diese Dirigenten starben im Orchestergraben

Tieftraurig ging im Bayerischen Nationaltheater eine Vorstellung der "Schweigsamen Frau" von Richard Strauss zu Ende: Dirigent Stefan Soltesz (1949 - 2022), langjähriger Intendant des Aalto-Theaters in Essen, brach urplötzlich zusammen und starb. Sein Tod erschütterte das Publikum wie die Kollegen. In der Musikgeschichte gibt es mehrere Fälle, in denen Maestros vor den Augen der Zuschauer bewusstlos wurden.

Sinopoli starb bei "Versöhnungsauftritt"

Der italienische Dirigent Giuseppe Sinopoli starb am 20. April 2001 in der Deutschen Oper Berlin bei einer "Aida"-Aufführung, und zwar unter besonders erschütternden Bedingungen: Er hatte sich bereits Anfang der 1990er Jahre mit dem dortigen Intendanten Götz Friedrich zerstritten. Erst nach Jahren des Schweigens näherten sich beide wieder an und vereinbarten eine Art "Versöhnungsauftritt". Wenige Monate vor dem Termin starb Götz Friedrich am 12. Dezember 2000. In Erinnerung an den langjährigen Intendanten und Regisseur widmete ihm Sinopoli seinen Auftritt, bei dem er dann im Alter von nur 54 Jahren selbst zu Tode kam. Ein in jeder Hinsicht tragischer Vorfall: Der Italiener war damals amtierender Chef der Sächsische Staatskapelle in Dresden und sollte dort Generalmusikdirektor werden.

Schon zwei Dirigenten starben im Nationaltheater

Am 20. Juli 1968 starb der Dirigent Josef Keilberth am Pult des Bayerischen Nationaltheaters an einem Herzinfarkt, bei einer Festspielaufführung von Richard Wagners "Tristan und Isolde", und zwar im zweiten Aufzug, der durch das Aufeinandertreffen der beiden titelgebenden Liebenden besonders aufwühlend ist. Damals wie heute wird aus diesem Anlass immer wieder auf den Ausspruch des Komponisten verwiesen: "Nur mittelmäßige Aufführungen können mich retten! Vollständig gute müssen die Leute verrückt machen."

Ebenfalls in München starb am 30. Mai 1989 mit 57 Jahren der italienische Dirigent Giuseppe Patanè, auch an einem Herzinfarkt. Auf dem Programm stand damals Gioachino Rossinis Opera buffa "Der Barbier von Sevilla". Patanè war als Musikdirektor der römischen Oper nominiert.

Mitropoulos starb bei Mahler-Probe

Am 2. November 1960, während einer Probe in der Mailänder Scala zu Mahlers Dritter Symphonie, erlag der griechische Dirigent Dimitri Mitropoulos im Alter von 64 Jahren einem Herzleiden. Er galt zwar als Spezialist für Mahler und für die Moderne, dirigierte aber fast das komplette klassische Repertoire. Ein Jahr zuvor war der niederländische Maestro Eduard Alexander van Beinum, Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchest, nicht ganz fit zur einer Probe einer Brahms-Sinfonie erschienen und kurz darauf ebenfalls an einem Infarkt verstorben.

Bewusstlos bei "Macht des Schicksals"

Auch Bühnenkünstler ereilte das Schicksal, während eines Auftritts zu sterben, etwa den amerikanischen Bariton Leonard Warren, der 1960 an der New Yorker Metropolitan Opera in Verdis "Die Macht des Schicksals" bewusstlos wurde, sowie den Tenor Richard Versalle, der 1996 am gleichen Haus in Janaceks "Die Sache Makropulos" tot von einer Leiter fiel.

Unter den Popstars traf es zuletzt Country-Sänger David Olney im Januar 2020. Auch er hatte einen Herzinfarkt während eines Auftritts in Fort Walton Beach. Am Abend des 7. Dezember 2014 starb der italienische Sänger Giuseppe Mango während eines Konzerts in Policoro in der Provinz Matera. Während er das Lied "Oro" (Gold) sang, hob er unvermittelt einen Arm und entschuldigte sich beim Publikum. Dann brach er zusammen.

Molière starb im "Eingebildeten Kranken"

Bekanntlich geht auch von Molière die tragische Anekdote um, dass er während der vierten Aufführung seines "Eingebildeten Kranken" am 17. Februar 1673 einen Schwächeanfall inklusive Blutsturz erlitt, den die Zuschauer zunächst für eine schauspielerische Einlage innerhalb der Komödie hielten. Wenig später starb Frankreichs größter Komödiendichter in seiner nahe gelegenen Wohnung.

Lully verletzte sich tödlich mit Taktstock

Barock-Komponist und -Dirigent Jean-Baptiste Lully soll sich der Legende nach mit seinem Taktstock, der damals noch riesengroß war und rhythmisch gegen den Boden geklopft wurde, seinen Fuß verletzt haben, was zu einem Wundbrand führte. Lully weigerte sich, sich seinen Zeh amputieren zu lassen. Da es noch keine Antibiotika gab, war das gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Musikexperten verweisen jedoch darauf, dass Lully möglicherweise auch einen Spazierstock in der Hand hielt, mit dem er seine Musiker zur Ordnung rufen wolle.