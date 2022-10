Tocotronic verschiebt Konzerte wegen schwacher Nachfrage

Tocotronic: "Wir wollen ehrlich sein: Die Vorverkäufe zu schwach"

Tocotronic verschiebt seine für Oktober geplanten Live-Konzerte wegen zu schwacher Nachfrage bei den Ticket-Vorverkäufen, wie die Band am Freitag auf ihrer Homepage bekannt gab. Das Konzert in Freiburg soll am 26. November nachgeholt werden, die anderen acht Auftritte wurden ins Frühjahr 2023 verlegt.

"Wir wollen ganz ehrlich sein: Im Augenblick sind die Vorverkäufe zu schwach, als dass sich eine Durchführung der Tour für die Clubs, die örtlichen Veranstalter*innen, uns und unsere Crew gerechnet hätte," teilte die Band um Frontsänger Dirk von Lowtzow auf ihrer Homepage mit.

"Viele Künstler*innen machen gerade ähnlich schmerzhafte Erfahrungen"

Dass nun selbst Band-Größen wie Tocotronic mit schwacher Nachfrage zu kämpfen haben, dürfte noch einmal deutlich machen, wie ernst es nicht nur um die Musik-, sondern die gesamte Kulturbranche bestellt ist. Das ganze Jahr über klagen Veranstalterinnen und Veranstalter bereits über schleppende Kartenverkäufe und maue Publikumszahlen. Und die explodierenden Energiekosten seien für viele ein fataler "Nackenschlag", wie vor kurzem erst der Verband Freie Darstellende Künste Bayern in einer Pressemittleilung warnte: Für etliche Kulturorte bedeutet dies das sichere Aus im Laufe der nächsten Monate, falls keine schnelle Unterstützung kommt."

"Die Kosten sind explodiert", bestätigte auch Thomas Wurm vom Nürnberg-Pop-Festival, das vergangenes Wochenende stattfinden konnte, weil die Veranstalter die Ticketpreise aufgrund von Fördergeldern der Bundesregierung in diesem Jahr nochmal günstig halten konnte. "Ohne Förderung hätten wir den Preis verdoppeln müssen", so Wurm. Dennoch hätten viele Menschen gezögert, lange im Voraus Tickets zu kaufen. Gerade im Kulturbereich spüre man, dass die Menschen ihr Geld zusammenhalten und sparen, zum Beispiel für Gasnachzahlungen, so der Veranstalter.

"Die Zeiten sind wohl nicht danach, viele Künstler*innen machen gerade ähnlich schmerzhafte Erfahrungen", heißt es auch in der Mitteilung von Tocotronic. Ein Lichtblick für alle Tocotronic-Fans zumindest bleibt: Die Tour-Termine im November und Dezember sind von der Verschiebung bisher nicht betroffen und finden alle wie geplant statt.

Mit Informationen von dpa