Premiere für Passion im Oberpfälzer Dialekt

Passionsspiele im Oberpfälzer Dialekt sind ab Freitag in Tirschenreuth zu sehen. Dort feiert die "Neue Tirschenreuther Passion" Premiere. Autor und Regisseur des Stückes ist Johannes Reitmeier, der ursprünglich aus Bad Kötzting im Kreis Cham stammt. Als Alleinstellungsmerkmal hat er die Tirschenreuther Fassung der Passion in der örtlichen Mundart verfasst.

Allerdings sprechen nicht alle der rund 80 ehrenamtlichen Schauspieler Dialekt: Jesus selbst spricht als bewusster Kontrast Hochdeutsch, ebenso wie die Römer und die vier Evangelien-Sprecher, die durch das Stück führen.

Corona störte den Passions-Zyklus

Generell wird die Tirschenreuther Passion seit 1997 alle fünf Jahre aufgeführt. Im März 2020 musste sie aber wegen der Corona-Pandemie zwei Wochen vor der Premiere abgesagt werden. Johannes Reitmeier, der seit 2012 Intendant des Tiroler Landestheaters in Innsbruck ist, hatte die Passionsspiele für jenes Jahr umfangreich überarbeitet und neu inszeniert. Diese "Neue Tirschenreuther Passion" feiert damit jetzt 2022 in gewisser Weise sogar Uraufführung. Zur Sicherheit wurde sie allerdings vom Frühjahr in den Herbst verschoben – gut die Hälfte der Rollen musste im Vergleich zu 2020 neu besetzt werden.

Insgesamt acht Mal sind die Passionsspiele bis zum 05. November im Kettelerhaus in Tirschenreuth zu sehen.