So machen die Tiroler Festspiele Erl nach den Skandalen weiter

Und man kann wunderbar vorbei spazieren an grasenden Kühen, die ja auch zum Markenzeichen wurden auf Ihren Plakaten.

Richtig! Da muss ich allerdings eine klitzekleine Einschränkung machen: Natürlich müssen die Kühe im Juli auf der Alm sein. Wir haben sie bis zum Mai vor dem Haus. Wie haben sie im September wieder vor dem Haus. Im wirklich heißen Monat Juli müssen wir sie uns einfach vorstellen.

Sie haben schon gesprochen von den „Vögeln“ von Walter Braunfels, ein zu seiner Zeit durchaus bekannterer Komponist, inzwischen leider nicht mehr. Wie hat man sich die Musik der „Vögel“ vorzustellen?

Die Musik der „Vögel“ steht sicher in der romantischen Tradition, jetzt nicht so sehr eines Richard Wagner, sondern mehr eines Engelbert Humperdinck. Es ist ein Klangrausch, es ist ein Bad in schönen Klängen, vergleichbar mit den schönsten Momenten von Richard-Strauss-Opern. Sie haben richtig gesagt: Braunfels war der erfolgreichste Opernkomponist der Zwanzigerjahre, zusammen mit Strauß und Franz Schreker. Die Oper „Die Vögel“ wurde in München uraufgeführt, unter der Leitung von Bruno Walter. Alle waren hingerissen von dieser Oper. Aber dann verschwand Braunfels auf Druck der Nazis als Halbjude in der Versenkung, durfte nicht mehr aufgeführt werden nach 1933 und hat es nach dem Krieg mit dieser Klangsprache einfach nicht mehr in die Szene der Neuen Musik geschafft. Das Stück selbst ist aber wirklich ein Zeitdokument. Es ist wunderschön zum Zuhören. Es bietet für die Sänger eine wunderbare Entfaltungsmöglichkeit, ist kurzweilig und inspirierend, inhaltlich also ein Stück, was auf die Bühne der Festspiele gehört.

Vielen Dank, dass Sie hier bei uns im Kulturleben zu Gast waren.