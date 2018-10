Mit Tiny Houses und Minimalismus gegen den Wohnraummangel

Der Schriftsteller und Tanzlehrer Patrick Rolf Ullrich wohnt seit einigen Monaten in einem Tiny House, das an einen Bauwagen erinnert. Auf 20 Quadratmetern hat er alles, was er braucht: Eine kleine Kochstelle, einen Schreibtisch und eine Sitzecke mit Couch, die er am Abend als Bett nutzt. Der 50-jährige hat zwar einen Wasseranschluss in seinem kleinen Haus, eine Toilette und eine Dusche fehlen aber. Er nutzt den Gemeinschaftswaschraum des Campingplatzes, auf dem sein Haus steht.