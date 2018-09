Wie Russland die westlichen Demokratien schwächen will

Donald Trump als Präsident von Moskaus Gnaden

Über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump sagt Timothy Snyder, dieser sei ein "russischer Aktivposten". Ein schwerer Vorwurf, zumal in einer Zeit, in der ein FBI-Sonderermittler in den USA die Einflussnahme Russlands auf die Wahlen von 2016 noch untersucht. Snyder nimmt sich Zeit für die Argumentation und stützt sich auf eine Vielzahl von investigativen journalistischen Recherchen.

Auf Grundlage dieser Quellen schreibt der Historiker über die langjährigen Geschäftsbeziehungen des Immobilien-Unternehmers Trump zu durchaus zwielichtigen russischen Investoren. Ebenso nimmt er die Russland-Kontakte einzelner Angehöriger der Trump-Entourage in den Blick, unter ihnen Paul Manafort, der wegen Steuerhinterziehung für schuldig befundene einstige Wahlkampf-Manager, der nun vor der unabhängigen Untersuchungskommission in Washington aussagen will. Auch die russischen Aktivitäten während des Wahlkampfs im Internet rücken in den Fokus. Snyder spricht von einem "Cyber-War", von einem Informationskrieg im digitalen Raum.

Eine Außenpolitik voller Emotionen

"Der internationale Wandel in der russischen Politik – der Wandel zu Emotionen und Psychologie – fiel zusammen mit einer weltweiten Transformation", erklärt Snyder. "Wir alle bewegen uns mehr und mehr weg vom Zeitungsjournalismus hin zu den sozialen Netzwerken. Und da hat Russland ein großes Potenzial. Denn seine Außenpolitik dreht sich immer mehr um Emotionen, nicht um Interessen. Russland ist geschickt darin, Emotionen über das Internet und die anderen neuen Medien zu verbreiten."

Und gerade das Zusammenspiel dieser Entwicklungen sei die eigentliche Geschichte. "Die russische Politik erscheint als rechtspopulistisch. Und das ist sie auch. Die Verteidigung der eigenen Rechtschaffenheit und der eigenen Unschuld ist eine rechtspopulistische Idee. Und Russland ist in der Lage, mit den neuen Technologien Ängste über 'die anderen' zu schüren: über Migranten, Frauen, Homosexuelle. Dabei wird das Land von Sympathisanten in der ganzen Welt unterstützt."

Ein Kritischer Blick auf das Internet

Als Historiker beschreibt Timothy Snyder nicht nur die politischen Entwicklungen. Er fragt auch nach ihren Ursachen, nach den Gründen für den Erfolg einer Politik, die auf Emotionen statt auf Fakten setzt. Dass die russische Politik im Fall der amerikanischen Präsidentschaftswahlen offenbar erfolgreich war, hängt aus Snyders Sicht auch mit einer veränderten Medien-Nutzung zusammen. Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre nach 2008 brach die Lokalpresse in den USA nahezu zusammen. Das Internet wurde zum leitenden und bestimmenden Ersatzmedium: ein Medium, das Timothy Snyder in hohem Maß kritisch betrachtet.

In seinem Essay „Über Tyrannei“ aus dem vergangenen Jahr schreibt er unter anderem, man halte sich besser vom Internet fern. Anders formuliert: man tut gut daran, eine kritischen Distanz einzunehmen. Im Buch "Der Weg in die Unfreiheit" schließt er daran an, etwa indem er zeigt, wie gezielt Lügengeschichten über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und ihr Team im Internet und in den sozialen Netzwerken gestreut wurden. Das beklemmende Fazit: Amerikaner hätten Russen und Robotern vertraut, die ihnen sagten, was sie hören wollten. Eine der Thesen in Timothy Snyders neuem Buch.

Timothy Snyders Buch "Der Weg in die Unfreiheit. Russland, Europa, Amerika" ist in der Übersetzung von Ulla Höber und Werner Roller im Verlag C.H. Beck erschienen.

