Timothy Garton Ash: "Wir müssen die Freiheit verteidigen!"

Seit den frühen 80er Jahren war Timothy Garton Ash immer wieder in den Ländern Mittel- und Osteuropas unterwegs. Er verfolgte etwa den Besuch von 1983 Papst Johannes Paul II. in Polen und traf sich mit Dissidenten und Kritikern der Kommunistischen Diktaturen. In Reportagen und Essays schrieb er von seinen Erfahrungen, viele erschienen später auch in Büchern wie im Band "Ein Jahrhundert wird abgewählt". Im November 1989 erlebte Timothy Garton Ash in Berlin den Fall der Mauer. Dann fuhr er nach Prag, wo nach dem 17. November binnen weniger Tage das kommunistische Regime von der demokratischen Opposition – vereint im Bürgerforum mit Sitz im Theater "Laterna Magica" – gestürzt wurde: die Samtene Revolution in der Tschechoslowakei.

"Nach dem 9. November wusste man, dass es dort gut ausgeht", erinnert sich Timothy Garton Ash im Interview mit dem BR. "Das Theater in Prag heißt 'Laterna Magica'. Und das, was in Prag geschah, war magisch, weil eine erträgliche Leichtigkeit hatte, im Gegensatz zum berühmten Titel des Buches von Milan Kundera (Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, die Red.). Es war aber auch magisch im Gegensatz zu dem, was in Polen in den 80er Jahren passiert ist. Oder in Ungarn oder sogar in der DDR. Dort wusste man nicht, ob es gelingt oder ob es zu einer chinesischen Lösung kommen würde."

Die Beschleunigung der Geschichte

Timothy Garton Ash begleitete aufmerksam die Diskussionen und Entscheidungen im Theater "Laterna Magica", dem politischen Zentrum der Demokratie-Bewegung in der Tschechoslowakei. Ebenso besuchte er die großen Demonstrationen auf dem Prager Wenzelsplatz und am Letná. Er unterhielt sich wieder und wieder mit Václav Havel, der noch im Dezember zum Präsidenten der Tschechoslowakei gewählt wurde. Rückblickend spricht der Historiker von einer enormen Beschleunigung der Geschichte im Jahr 1989.

"In Polen hat es zehn Jahre gedauert", erinnert Garton Ash. "In Ungarn zehn Monate, in der DDR zehn Wochen und in der Tschechoslowakei etwas länger als zehn Tage – aber dann doch. Und das macht das Besondere dieses Jahres aus. Nicht nur, dass es eine friedliche Revolution war. Sondern auch die unglaubliche, einmalige Beschleunigung der Geschichte."