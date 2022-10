TikTok goes Literatur: BookToker auf der Frankfurter Buchmesse

Das Buch ist auf Social Media angekommen: Auf Youtube werden Rezensionen gepostet, auf Instagram inszeniert man sich gerade jetzt im Herbst gern mit Kuschelpulli, Teetasse - und Buch. Und auch auf TikTok wird über Bücher gesprochen. Das Phänomen nennt sich #BookTok. Ein Hashtag mit 84 Milliarden Aufrufen.

Dass TikTok echten Einfluss auf den Buchmarkt hat, hat man auch bei der Buchmesse erkannt, wie Frank Krings sagt, einer der Sprecher der Buchmesse: "Plattformen wie TikTok sind essentielle Medien für die Vermarktung von Büchern. Besonders für Genre-Literatur wie Young Adult/ Thriller/Horror oder Romance lassen sich hier die passenden Ziel- und Altersgruppen erreichen. Die Verlage dieser Genres haben das längst erkannt und ihre Marketing-Budgets für Social Media Plattformen wie TikTok erhöht sowie Influencer-Kooperationen ausgeweitet."

Denn in diesen Kanälen sprechen die Leser und Leserinnen laut Krings auch miteinander über ihre Bücher, geben Empfehlungen ab, starten Challenges zu ihren Lieblingsbüchern. "Kurzum: Auf diesen Plattformen wird Literatur leidenschaftlich gelebt."

Bestseller dank TikTok

Und nicht nur das: BookTok hat einen messbaren Einfluss auf die Buchbranche. Madeline Millers Liebesroman "The Song of Achilles" rollt die griechische Mythologie auf und erzählt die Geschichte von Achilles und seinem Waffengefährten Patroclos. Das Buch ist schon 2011 erschienen, doch erst dieses Jahr zum Bestseller geworden. Der Grund: Auf TikTok wurde es rauf und runter rezensiert.

Klassische Buchrezensionen findet man auf TikTok aber eher selten. Vielmehr filmen sich die Userinnen – zum Großteil sind es tatsächlich Frauen – beim Lesen, spielen Szenen nach, machen Challenges. Zum Beispiel, indem sie ihre Follower bestimmen lassen, welches Buch sie als nächstes lesen; sie starten sogenannte "Readathons“ – Lesemarathons, in denen sie 24 Stunden am Stück lesen. Oder sie sprechen einfach nur über ihre aktuellen Lieblingsbücher.

Große Gefühle und "Spice" wichtig

Bei den meisten Büchern, die auf Booktok vorgestellt werden, spielen große Gefühle eine wichtige Rolle. "New Adult" heißt eines der beliebtesten Genres: Coming of Age, Liebesgeschichten, Erotik. Oft mit schönen, pastelligen Covern. Die Themen sprechen vor allem ein jüngeres Publikum an: Ablösung von den Eltern, Selbstliebe, LGBTIQ-Themen, Migrationsgeschichten und natürlich das sogenannte "Spice", also erotische Szenen. Literarisch eher leichte bis sehr leichte Kost. Der Literatur-Kanon spielt hier eine sehr geringe Rolle.

Junge Menschen, die "gefährliche Bücher" lesen: Das erinnert an die Lesewut-Debatte des 18. Jahrhunderts, als darüber gestritten wurde, was das "richtige" und das "falsche" Lesen sei. Wer entscheidet eigentlich, was gute Literatur ist? Auf TikTok gilt: Potenziell erst mal jeder, der andere für das Lesen begeistern kann.