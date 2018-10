vor 3 Minuten

Tierrettung München hilft Hunden, Katzen oder Vögeln im Notfall

Eine Katze, die sich an einem Angelhaken verletzt hat, ein Hund, dessen Verdauung nicht mehr funktioniert oder ein Igel, der in einer Mülltonnen gefunden wurde - wenn Tiere in Not sind, kümmert sich die Tierrettung München e.V.