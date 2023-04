Tierisch kurios - Dackelmuseum feiert Neustart in Regensburg

Josef Küblbeck, der einstige "Dackel-Seppi von Passau", sitzt mit seinem Klappstuhl und Sonnenschirm vor dem Museumseingang des Dackelmuseums und begrüßt die Gäste. So kannten ihn die Menschen in Passau und so werden ihn auch die Regensburger kennenlernen. Denn am Mittwoch eröffnet Kübleck gemeinsam mit seinem Partner Oliver Storz die bekannte Privatsammlung im Herzen der Regensburger Altstadt. Fünf Jahre lang waren die verschiedensten Dackel-Exponate in Niederbayern zu sehen, doch ein Streit mit der Stadt Passau änderte alles.

Von Passau nach Regensburg

Im vergangenen Jahr hat die Stadtverwaltung ein Sonnenschirm-Verbot vor dem Museum ausgesprochen. Dort hatten Küblbeck und Storz zwei Stühle, einen Tisch sowie einen Sonnenschirm aufgestellt. Es folgte ein wochenlanger Streit zwischen Ordnungsamt und Betreibern. Am Ende steht fest: Das Dackelmuseum zieht nach Regensburg. Wie Josef Küblbeck im BR-Interview sagt, hätte es für das Paar und das Museum nichts Besseres geben können. "Nur wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle und das haben wir dann auch gemacht", so Küblbeck.

Nicht nur Museum, bald auch Café

Große Dackel, kleine Dackel, Stofftier-Dackel, Wackeldackel, Olympiadackel, Dackel aus Porzellan, Elfenbein, Glas und Holz - 5.000 Dackel sind im neuen Dackelmuseum in Regensburg zu sehen - doppelt so viele wie zuvor. Die Ausstellung wird sich im Laufe der Zeit immer wieder verändern. Insgesamt haben die beiden Besitzer schon über 10.000 Dackelobjekte aus der ganzen Welt gesammelt, die sie zeigen wollen.

Zahlreiche Ausstellungsstücke seien ihnen von Dackelliebhabern aus aller Welt vermacht worden, sagt Storz. Zu sehen sind unter anderem die Geschichte des Dackels in der Jagd und als bayerisches Markenzeichen, als Olympia-Maskottchen Waldi, Begleiter des Hochadels und als Spielzeug. Auch der Dackel im TV hat seinen Platz bekommen - etwa bei Meister Eder und dem Pumuckl sowie bei Hausmeister Krause.

Ab Juni dieses Jahres kann im Museum nicht nur betrachtet, sondern im neuen Café "Zum schwarzen Dackel" auch gegessen und getrunken werden.

Große Dackelparade

Kaum ist das Museum eröffnet, schon planen die beiden Besitzer die ersten Events. Losgehen soll es schon am 3. Oktober 2023. Dann soll es in der Domstadt die erste Dackelparade quer durch Regensburg geben.