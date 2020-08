Tiere und die Rechtsgeschichte im Mittelalter

Schon am Eingang zur Sonderausstellung "Hund und Katz, Wolf und Spatz – Tiere in der Rechtsgeschichte" wartet ein 3,50 Meter großer Bär auf die Besucher des Mittelalterlichen Kriminalmuseums in Rothenburg ob der Tauber. Heute richtet das ausgestopfte Tier keinen Schaden mehr an – in dieser Größe ist er sogar ausgestorben. Im Mittelalter sorgten er und andere gefährliche Waldbewohner aber für Angst und Schrecken.

Wolf von Ansbach

Noch heute sind wir alarmiert, wenn ein Wolf in unseren Wäldern gesichtet wurde. Vor einigen hundert Jahren gab es deutlich mehr Wölfe und es blieb nicht bei einem gerissenen Schaf oder Reh. Allein in Frankreich sind 10.000 Wolfsangriffe geschichtlich überliefert, erklärt Markus Hirte, Direktor des Mittelalterlichen Kriminalmuseums in Rothenburg ob der Tauber. Auch in Deutschland waren Wolfsangriffe nicht selten. Im Großraum Ansbach gab es im Jahr 1685 vermehrt Angriffe auf Kinder, Jugendliche oder junge Frauen, die tödlich endeten.

Kehrte Mensch als Werwolf zurück?

Die Vorfälle in Ansbach machten die Bevölkerung stutzig, sagt Museumsleiter Markus Hirte. Kurz bevor der Wolf sein Unwesen in der Region trieb, starb ein korrupter Bürgermeister, der nie für seine Taten bestraft wurde. Die Bevölkerung nahm an, dass er in Form eines Werwolfes zurückgekehrt war und für alle Angriffe verantwortlich war. Die Bürger jagten das Tier, fingen es ein und hängten es schließlich in der Kleidung und der Perücke des Bürgermeisters am Galgen.

Tierverwandlungen wurden bestraft

Die Vorstellung, dass sich Menschen in Tiere verwandeln, gibt es in allen Kulturen und Epochen, so Hirte. Wie der Werwolf, ist auch das Thema Hexen und andere Tierverwandlungen Teil der Sonderausstellung. Und auch das wurde bestraft. Besonders achtsam war man bei der klassischen schwarzen Katze.

Tierbestrafungen waren üblich

Wenn beispielsweise ein Schwein einen Menschen angriff, wurde es bestraft oder sogar getötet. Schwierig war es aber, wenn es sich um kleine Tiere handelte, die man nicht einfach jagen und fangen konnte. Wenn also eine Region von einem Schwarm Heuschrecken geplagt wurde, konnte man nicht so leicht etwas gegen die Insekten unternehmen und Pestizide gab es damals noch nicht. Museumsdirektor Markus Hirte erklärt, dass es im Mittelalter Tierbannungen durch die Kirche gab. Man exkommunizierte so zum Beispiel die Heuschrecken und hoffte so, dem Unheil zu entkommen.

Tiere wurden auch unschuldig Teil einer Bestrafung

Als besonders grausam galt die Hinrichtungsform des "Säckens". Diese Todesstrafe war für Eltern- oder Vatermörder, sowie Kindsmörderinnen vorgesehen. Der Beschuldigte oder die Beschuldigte kam mit einem Hund, einem Affen, einem Hahn und einer Schlange in einen Jutesack. Dieser wurde zugenäht und alle fünf Lebewesen in einem Fluss ertränkt.

Tiere als Freund und Helfer

In der Ausstellung wird das Tier aber auch als Freund und Helfer gezeigt – als Talisman zum Beispiel. Auch Bienen waren schon im Mittelalter per Gesetz wegen ihrer Wachsproduktion und ihres süßen Honigs geschützt. Der war damals wichtig, denn es gab es noch keinen Zucker.