Er dokumentierte Afrikas Tragödie: Starfotograf Peter Beard tot

Viele Gefahren der Wildnis (und der Großstadt) überstand der leidenschaftliche Draufgänger mit bewundernswerter Unerschrockenheit. Nicht nur seinen amerikanischen Landsleuten galt Peter Beard daher als einer der "letzten Abenteurer", der für gute Fotos und attraktive Frauen große persönliche Risiken auf sich nahm, ja geradezu todesmutig unterwegs war. Wild war sein Leben übrigens in jeder Beziehung, sogar für New Yorker Verhältnisse. Mit seinen Affären und seinem Drogenkonsum sorgte der legendäre Naturliebhaber immer wieder für viel öffentliches Aufsehen.

Seit dem 31. März war er vermisst worden. Jetzt wurde Beard, der seit längerem unter Demenz litt und einen Herzinfarkt überlebt hatte, in der Nähe seiner Heimatstadt Montauk auf Long Island im Camp Hero State Park in einem Wald tot gefunden. Das teilte seine Familie in einer Pressemitteilung mit, die von der "New York Times" zitiert wurde: "Uns allen bricht das Herz, nachdem der Tod unseres geliebten Peter bestätigt wurde. Er starb, wo er lebte: In der freien Natur."

Trophäen-Sammler auf Zebra-Fellen als kritische Kommentare

Seinen Durchbruch als Fotograf erlebte Beard 1965 mit dem Band "Die letzte Jagd" ("The End of the Game"). Zum 50. Jahrestag der Erstauflage wurde das Buch 2008 im Taschen-Verlag neu aufgelegt, ergänzt durch ein Vorwort von Paul Theroux. Mit ausgesprochen drastischen Bildern zeigte Beard die Hinterlassenschaften von Wilderern und Großwildjägern in Afrika, machte Fotos von verwesenden Elefantenkadavern, Skelett-Halden und abgezogenen Zebra-Fellen, auf denen Trophäen-Sammler posierten. In sechs Kapiteln dokumentierte er den Niedergang der afrikanischen Wildnis durch die Zumutungen der Zivilisation, vom Eisenbahnbau bis zu Rodungen. Wann immer es möglich war, kehrte Beard nach Kenia zurück, wo er Nachbar der dänischen Autorin Karen Blixen war, um über den großen Konflikt zwischen Natur und Mensch zu meditieren.