Tiepolo-Ausstellung in Würzburg öffnet nach vier Monaten

Anstatt des 250. Todestages begeht das Martin von Wagner Museum in der Würzburger Residenz nun den 325. Geburtstag des großartigen Künstlers Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770). Er schuf das weltberühmte Deckenfresko im Treppenhaus der Würzburger Residenz. Die Sonderausstellung mit zahlreichen Leihgaben sollte eigentlich am 30. Oktober 2020 eröffnet werden und bis zum 31. Januar gezeigt werden. Wegen der Corona-Beschränkungen musste das Museum jedoch einen Tag nach der Eröffnung wieder schließen.

Öffnung am 16. März

Ab dem 16. März soll die Ausstellung dann für die Öffentlichkeit wieder zu sehen sein. Zudem wurde sie bis Juli verlängert. Von der Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz und der damit verbundenen Möglichkeit, dass das Martin von Wagner Museum seine Tore für das Publikum wieder öffnen kann, war der Direktor des Universitätsmuseums, Damian Dobrowski, aber doch etwas überrascht. "Wir sind ein bisschen überrumpelt, weil die Museen eher damit gerechnet haben, dass gegen Ende des Monats geöffnet wird."

Nicht mehr alle Exponate

Einige der Leihgaben seien schon wieder weg, so werde man die Ausstellung ein bisschen umgestalten müssen. Einige der Zeichnungen von Tiepolo, die bereits wieder zurückgegeben werden mussten, werden aber als so genannte Faksimile, also fotografische Reproduktionen, noch in der Ausstellung zu sehen sein. Bis die Arbeiten beendet sind, werde es aber noch eine Woche dauern.

Die Gemäldegalerie soll aber schon ab Dienstag wieder öffnen, versichert Dombrowski. Wenn die Museen jetzt wieder öffnen dürfen, rechnet Dombrowski aber nicht mit einem Run auf die Kultureinrichtungen. "Die Vorstellung, dass jetzt alle aus lauter Kulturhunger die Museen und Theater fluten werden, das ist, glaube ich, eine Illusion."

Keine Großprojekte mehr

Aus den Erfahrungen der Lockdowns zieht das Museum Konsequenzen. Weitere Großprojekte, wie die Tiepolo-Ausstellung, wird es erstmal nicht geben. "Wir nehmen uns jetzt erstmal fürs nächste Jahr keine großen Projekte vor. Das hat in diesem Jahr tiefe finanzielle Wunden geschlagen. Riesige Ausstellungen sind vorbereitet worden, die keinerlei Rendite gebracht haben."

So habe dem Martin von Wagner Museum die Tiepolo Sonderausstellung rund 100.000 Euro an Transport- und Versicherungen gekostet. Einnahmen gab es dagegen keine, denn wegen der Corona-Pandemie musste das Haus geschlossen bleiben.