Tickets für Bayreuther Festspiele 2021 ausverkauft

Nach rund zweieinhalb Stunden waren nahezu alle Karten für die diesjährigen Bayreuther Wagnerfestspiele verkauft. Über 22.700 Karten gibt es für die 25 Aufführungen in dieser Festspielsaison.

Um 14 Uhr am Sonntag öffnete der Online-Ticketshop der Festspiele. Maximal zwölf Karten konnte jeder Bewerber kaufen. Die Opern "Tannhäuser", "Die Meistersinger von Nürnberg" und die Sonderaufführungen der "Walküre" waren am begehrtesten. Die Karten für die Neuinszenierung des "Fliegenden Holländers" waren bis knapp vor Ende der Verkaufszeit zu haben. Wer noch Karten sucht, hat noch die Möglichkeit, zurückgegebene Karten im Ticketshop der Festspiele zu erwerben.

Zuschauer müssen in Festspielhaus Masken tragen

Die Bayreuther Festspiele finden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie unter entsprechenden Hygiene-Maßnahmen statt. So dürfen nur 911 anstatt der üblichen 1.944 Plätze im Zuschauerraum belegt werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen während der Aufführungen Schutzmasken tragen.

Erstmals eine Frau in Bayreuth am Dirigentenpult

Auch das Festspielprogramm ist pandemiebedingt anders gestaltet als sonst. Die Festspiele beginnen traditionell am 25. Juli, heuer mit einer Neuinszenierung der Oper "Der Fliegende Holländer" in der Inszenierung von Dmitri Tcherniakov. Zum ersten Mal steht dabei eine Frau am Bayreuther Dirigentenpult: Oksana Lyniv leitet das Festspielorchester bei den Holländer-Aufführungen.

Kein Roter Teppich am Festspielhaus 2021

Neu ist auch, dass es keinen Roten Teppich und damit kein Schaulaufen der Prominenz geben wird. Im vergangen Jahr mussten die Bayreuther Wagnerfestspiele wegen der Pandemie abgesagt werden.