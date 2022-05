Thurnauer Tanzboden: Tanzen wie vor 200 Jahren

Barocke Musik klingt aus den Schlossmauern in Thurnau. Über eine enge Wendeltreppe kommen die Gäste in den Ahnensaal. Viele von ihnen tragen historische Kostüme, die zur Veranstaltung passen: einem historischen Ball. Organisiert von Studierenden des Forschungsinstitutes für Musiktheater (fimt) der Uni Bayreuth. Die Idee dazu kamen ihnen, nachdem in der Schlossbibliothek ein Tanzbüchlein aus dem 18. Jahrhundert entdeckt wurde.

Besonderes Fund ermöglicht Einblick in Alltagsleben

"Ich verbinde gerne meine Forschungsinhalte mit der Lehre und versuche auch, meine Studierenden daran teilhaben zu lassen. Und dieses Büchlein hat sich für mein Seminar 'Historischer Tanz' natürlich angeboten", erzählt Musikwissenschaftlerin Silvia Bier. Das Büchlein ist ein Tanzbuch. Es besteht aus vier Bänden im gleichen Format. Eines zeigt aufgemalte Tanzfiguren, die anderen drei enthalten die dazu gehörige Musik. "Dass man es so geschlossen vorfindet, macht den Fund so besonders. Es ist quasi aufführungsbereit", so Silvia Bier.

Die Aufzeichnungen stammen vermutlich aus dem 18. Jahrhundert, als Christian Friedrich Carl von Giech auf dem Schloss Thurnau im Landkreis Kulmbach lebte. Sie zeigen ein Stück Alltagskultur. Tanz gehörte zum Gesellschaftsleben dazu und hatte einen hohen Stellenwert: Er war Festkultur, Bildungsprogramm und ermöglichte es auch, einander kennenzulernen.

Gedächtnisstütze: Tänze zum Nachschlagen

Gemeinsam mit ihrem Seminar hat Silvia Bier mittels der neu entdeckten historischen Quelle immer mehr herausgearbeitet, was hinter diesem Tanzbüchlein stecken könnte. Ob es der Graf selbst aufgezeichnet hat, bleibt allerdings ein Rätsel. Es gibt keinerlei Hinweise auf den Autoren. Der Fundort in der privaten Bibliothek des Grafen und die sprachliche Gestaltung sprechen aber dafür, dass der oder die Autorin zumindest zum Thurnauer Hof gehört hat.

Randbemerkungen neben den Tanzfiguren sind deutschsprachig mit einem eindeutig fränkischen Einschlag. Dazu kommen französische Anmerkungen. "Wir vermuten, dass es ein Familienmitglied der Giechs war, das seine persönliche Tanzsammlung angelegt hat, um die Tänze parat zu haben, wenn hier ein Fest stattfand." Die Zeichnungen wurden womöglich auch auf Reisen mitgenommen, denn solche Büchlein dienten gerne auch als Gedächtnisstütze und Nachschlagewerk vor den beliebten Gesellschaftstänzen.

Gelebte Forschung: Ein Ball im Schloss Thurnau

Das Büchlein faszinierte Dozentin und Studierende der Uni Bayreuth gleichermaßen. Schnell reifte der Wunsch bei allen, die Tänze aus dem Buch in der Praxis auszuprobieren. "Tänze sind ja zum Tanzen da. Und es sind Gesellschaftstänze, es musste also ein öffentlicher Ball werden", so Bier. Ein halbes Jahr hat die Dozentin mit ihren Studierenden den "Tanzboden Thurnau" organisiert.

Die größte Hürde war für alle, die unterschiedlichen Tänze bis ins Detail zu lernen und am Ende nicht zu verwechseln, sagt Studentin Lisa-Michelle Helton. Und tatsächlich dauert es einen Moment, bis man sich hineindenken kann in das Büchlein. Die Seiten sind in mehrere Quadrate eingeteilt, jedes enthält eine Tanzfigur. Man schaut quasi von oben auf die Tanzfläche, Buchstaben markieren die einzelnen Tänzer, Linien zeigen die Raumwege auf. Welche Schritte verwendet werden sollen, steht nirgends. "Das ist dann der Tanzkonvention des 18.Jahunderts angepasst worden", so Musikwissenschaftlerin Silvia Bier.