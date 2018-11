Thurn und Taxis Schlossfestspiele: Weitere Künstler stehen fest

Die Veranstalter haben heute weitere Highlights der Thurn und Taxis Schlossfestspiele 2019 bekannt gegeben.

Von Verdi bis Haindling

Sie werden am 12. und 13. Juli mit einer Freilichtinszenierung von Verdis Erfolgsoper "Nabucco" eröffnet. Die kanadische Jazzpianistin und Sängerin Diana Krall gibt am 17. Juli ihr einziges Deutschlandkonzert. Der berühmte Tenor Jonas Kaufmann kommt am 18. Juli auf die fürstliche Schlossbühne. Haindling, die bayerische Kultband, wird am 19. auftreten. Ergänzt wird das Programm mit dem Familiensonntag am Vormittag des 21. Juli. Wie schon vor zwei Wochen bekannt wurde, wird Nena mit Band nach Regensburg kommen. Sie tritt am 16. Juli auf.

Die Thurn und Taxis Schlossfestspiele finden im kommenden Jahr zum 17. Mal statt. Schirmherrin ist Fürstin Gloria von Thurn und Taxis.