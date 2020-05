Thurn und Taxis Schlossfestspiele auf 2021 verschoben

Trotz aller Lockerungen: Die Thurn und Taxis Schlossfestspiele 2020 sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das hat der Veranstalter Odeon Concerte mitgeteilt.

Festspiel-Programm möglichst identisch mit 2020

"Der Veranstalter hat sich sehr auf die diesjährigen Schlossfestspiele gefreut und intensiv daran gearbeitet", heißt es in einer Pressemitteilung. Deswegen werden die Festspiele um ein Jahr verschoben - auf Juli 2021. Dafür behalten auch bereits verkaufte Karten ihre Gültigkeit. Im Zentrum stand das Bemühen, die Schlossfestspiele im kommenden Jahr möglichst identisch mit den geplanten Festspielen 2020 anzubieten, heißt es von Odeon-Concerte.

Xavier Naidoo soll weiterhin auftreten

Inzwischen stehen auch bereits einige Termine fest: Unter anderem wird am 16. und 17. Juli Mozarts Oper "Die Zauberflöte" aufgeführt. Am 22. Juli tritt der Stargeiger David Garrett auf, am 25. Juli Jazz-Sänger Gregory Porter. Und auch das Konzert mit dem derzeit besonders umstrittenen Sänger Xavier Naidoo wird nicht abgesagt, sondern soll im kommenden Jahr am 23. Juli stattfinden.

Weitere Termine sollen noch bekannt gegeben werden, heißt es in der Mitteilung. Die Besucher der Schlossfestspiele sollen in den kommenden Tagen schriftlich über Einzelheiten informiert werden.