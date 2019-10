"Ausgrenzung und Rassismus werden gesellschaftsfähig"

Keine Mehrheit mehr für die bisherige rot-rot-grüne Regierungskoalition in Thüringen. Die AfD, die in diesem Bundesland besonders durch Björn Höcke und seinen Flügel geprägt ist, als zweitstärkste Partei. Und Stimmverhältnisse, in denen nur Koalitionen möglich sind, die immer mindestens schon einer ausgeschlossen hat … so stellt sich die politische Situation in Thüringen am Tag nach der Landtagswahl dar. Ein Blick auf das Thüringer Wahlergebnis aus Kultursicht - Judith Heitkamp im Gespräch mit Steffen Mensching, Romancier, Schauspieler, Kabarettist und Intendant des Rudolstädter Theaters.

Judith Heitkamp: Was sagen Sie zum Wahlergebnis?

Steffen Mensching: Na ja, das ist das, was man befürchtet hat. Dass die AfD zu stark abschneidet. 250. 000 Stimmen für eine Partei mit einem Quasi-Faschisten als Spitzenkandidaten, Björn Höcke. Jeder, der hier irgendwie Kultur macht, kann sagen, dass das eine große Sorge ist, dass solche Leute ans Ruder kommen könnten. Dass die rot-rot-grüne Regierung keine Mehrheit bekommen hat, war auch zu befürchten. Für die Kultur im Land sicherlich schwierig, weil Rot-Rot-Grün für die öffentlich geförderte Kultur eine ganze Menge gemacht haben.

Der Deutsche Bühnenverein hat Anfang des Jahres im Zusammenhang mit der AfD von einem Kulturkampf von rechts gesprochen. Jetzt stellt die Partei auch in Thüringen, mit deutlich über 20 Prozent, die stärkste Oppositionsfraktion. Wie sehen Sie das als Intendant? Wie wird sich diese Stärke der AfD im Landtag konkret für die Theaterarbeit auswirken?

Das weiß ich auch nicht so genau, was da im Landtag passieren und ob das so relevant werden wird. Viel entscheidender ist das gesellschaftliche Klima im Land, auch in den kleinen Städten, wo der Landtag gar nicht so sehr hineinreicht mit seinen Beschlüssen. Dieses Klima wird sich verändern, Ausgrenzung, Rassismus, Konzentration auf Deutschnationales werden gesellschaftsfähig. Solche Haltungen werden einen weiteren Aufschwung erleben. Es ist jetzt schon eine gesellschaftliche Spaltung zu konstatieren zwischen den Kräften, die eine offenere, tolerante, gerechtere, ökologische Gesellschaft anstreben und denen, die zu autoritären Strukturen und zu Ausgrenzung neigen, ist eine Spaltung zu konstatieren. Die wird sich vermehrt zeigen.