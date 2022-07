"Thor: Love and Thunder" - Marvel-Spektakel von Taika Waititi

Selbst Göttern dämmert's irgendwann: Die Gabe der Unsterblichkeit ist ein Hybrid aus Fluch und Segen. Denn wer will schon jahrhundertelang die Geschicke der Menschheit lenken, ein ums andere Mal kräftezehrende Kämpfe gegen die Mächte der Dunkelheit führen und hilflos dabei zusehen, wie enge Verbündete ihr Leben aushauchen?

Donnergott Thor hat zwar keine Ahnung, ob er in der Mitte des Lebens steht, aber eine Midlife Crisis hat er, soviel ist sicher. Vater Odin, Bruder Loki, allerlei befreundete Superhelden und sein eigenes Königreich: Kenner der Marvel-Comic-Verfilmungen wissen, welche Verluste Thor in den letzten Jahren hinnehmen musste und warum er in seinem vierten Solo-Abenteuer Seelenheil in der Meditation sucht.

Liebesfilm mit Knalleffekt

Wichtige Randbemerkung für alle, die sich zwar für nordische Mythologie, aber nicht für Comichelden interessieren: Wer die Entwicklung des Leinwand-Donnergotts nicht verfolgt hat, wird an "Thor: Love and Thunder" - so der Titel des neuen Marvel-Spektakels - wenig Freude haben. Regisseur Taika Waititi hingegen hat maximalen Spaß. Denn der unangefochtene König der Wahnwitz-Kreativität setzt fort, was er 2017 mit "Thor: Ragnarok" begonnen hat: die Neuerfindung des hünenhaften Hammerschwingers. Sein Konzept umschreibt er mit den Worten: Es sei wie das Wunschkonzert einer Bande von Sechsjährigen.

Schon der letzte Thor-Film wirkte, als hätte Waititi in Red Bull getränkte Zuckerwatte gefrühstückt: "Ragnarok", ein als Buddy-Movie getarntes Ideen-Feuerwerk, sprengte sämtliche Superhelden-Konventionen. Das Standardszenario einer düsteren Apokalypse wurde von einer neonbunten Konfettiparade abgelöst, die oft so bierernsten Weltenretter tranken das Bier lieber und feuerten Lachsalven aufs Publikum. Im Vergleich dazu schaltet "Love and Thunder" einen Gang zurück - befindet sich aber weiterhin im Hyperdrive-Modus und setzt an zur nächsten Achterbahnfahrt. Auch diesmal werden unbekannte Galaxien erobert: Denn "Love and Thunder" ist ein Liebesfilm mit Knalleffekt.

Action statt Antworten

Thor trifft seine Ex-Freundin wieder, die Wissenschaftlerin Jane Foster. Die erneut von Natalie Portman gespielte Astrophysikerin zeigt ihrem Quasi-Göttergatten diesmal auf mehreren Ebenen, wo der Hammer hängt. Sie ist nicht nur smart wie eh und je, sie ist ihm auch kräftetechnisch ebenbürtig. Denn aus Gründen, die man sich besser von den Figuren selbst erklären lässt, ist Jane nun auch eine Superheldin und im Besitz von Mjölnir – also Thors legendärem Hammer, der zuletzt in tausend Stücke zerborsten war. Für Fragen bleibt wenig Zeit, denn natürlich gilt es, einen Superbösewicht zu bekämpfen: Gorr, den Götterschlächter, der tut, was sein Name wenig subtil andeutet und von Christian Bale mit Shakespear'scher Gravitas verkörpert wird.

Sein unheimlicher Auftritt lässt nicht nur die Farbe aus den Gesichtern weichen. In einer Szene, die schon jetzt zu den Top-Ten-Momenten aller Superheldenfilme zählt, verschwindet die Farbe einfach komplett von der Leinwand. Die Szene ist nur einer von zahllosen neuen Beweisen für Taika Waititis grenzenlosen Einfallsreichtum, der sich jedweder Kategorisierung entzieht.