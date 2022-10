Thomas Manns Armbanduhr kommt in München unter den Hammer

Die Armbanduhr des Schriftstellers und Literatur-Nobelpreisträgers Thomas Mann wird Anfang Dezember in München versteigert. Den Wert des Zeitmessers beziffert das Auktionshaus Neumeister laut Mitteilung vom Montag auf bis zu 2.200 Euro. Gerechnet werde jedoch mit einem deutlich höheren Gebot. Der Erlös solle auf Wunsch des bisherigen Besitzers Frido Mann an ein interreligiöses Netzwerk für Friedensarbeit gehen.

Thomas Mann vermachte die Uhr seinem Lieblingsenkel

Der Mitteilung zufolge vermachte Thomas Mann (1875–1955) die Herrenarmbanduhr seinem Lieblingsenkel Frido Mann (Jahrgang 1940). Bei einem Besuch in Innsbruck habe der Literat die Uhr seiner Schwiegertochter Gret, Fridos Mutter, im Sommer 1950 zur Aufbewahrung übergeben. Nach Thomas Manns Tod am 12. August 1955 in Zürich habe Frido die Uhr seines Großvaters erhalten.

Es handle sich um eine "typische Herrenarmbanduhr der 1930er Jahre" mit rechteckigem Gehäuse aus vergoldetem Silber und mit Handaufzug, schreibt das Auktionshaus. "Es wäre eine ganz normale Uhr – hätte sie sich Deutschlands berühmtester Schriftsteller Thomas Mann nicht um den Arm gebunden." Die Versteigerung ist auf den 7./8. Dezember terminiert.

Erlös für Verein "Weltkloster"

Der Verkaufserlös soll dem Verein "Weltkloster" zugutekommen. Der ist ansässig in Radolfzell am Bodensee, der Theologe, Psychologe und Schriftsteller Frido Mann fungiert als Schirmherr und Schriftführer.

Das "Weltkloster" ist ein interreligiöses Netzwerk christlicher Ordensgemeinschaften und Institutionen anderer Glaubensrichtungen, die sich am friedensfördernden Dialog monastischer Traditionen beteiligen. Von katholischer Seite engagiert sind darin mehrere Benediktinerklöster, darunter die Abteien Münsterschwarzach und Sankt Ottilien.

Kessler Zwillinge versteigern im gleichen Auktionshaus Kostüme

Im gleichen Auktionshaus lassen gerade die Kessler Zwillinge ihre Bühnenoutfits versteigern. Der Erlös soll dann den Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der im Sommer 2021 mehr als 180 Menschen getötet und zahlreiche Häuser zerstört wurden, zugutekommen. Bis zum 30. Oktober können Interessierte mehr als 50 Kostüme der 86 Jahre alten Zwillinge ersteigern.

Mit Informationen der KNA