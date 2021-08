Thomas Köck gewinnt 70. Hörspielpreis der Kriegsblinden

Der Hörspielpreis der Kriegsblinden geht in diesem Jahr an Thomas Köck. Der österreichische Autor und Dramatiker hat die undotierte Auszeichnung für sein Hörspiel "Atlas" am Mittwochabend in Köln erhalten, wie die Film- und Medienstiftung NRW in Düsseldorf mitteilte.

In dem Stück, das vom MDR produziert wurde, erzählt Köck eine vietnamesische Familiengeschichte, die in der DDR wie in der Bundesrepublik ihre Spuren hinterlassen hat. Den Angaben zufolge geht es um die Arbeitsmigration in den 1980er-Jahren, den Untergang der DDR und ein Kind, das nach Vietnam reist, um den Weg seiner Vorfahren nachzuzeichnen.

Eine frische Perspektive

"Weil er seinen Figuren [...] sehr nahe kommt und sie von heute aus ohne ideologisches Korsett auf die Welt schauen lässt, betrachten auch wir sie aus einer frischen Perspektive", heißt es in der Begründung der Jury. Und weiter: "Das ist immer wieder notwendig. Denn, in den Worten des Autors: 'Gäbe es eine Logik in der Geschichte, wir würden sie uns nicht dauernd erzählen müssen'."

Der Hörspielpreis der Kriegsblinden – Preis für Radiokunst wird seit 1952 jährlich an ein für einen deutschsprachigen Sender konzipiertes Original-Hörspiel verliehen, das in herausragender Weise die Möglichkeiten der Kunstform realisiert und erweitert. Im vergangenen Jahr übernahm der DBSV die Mitträgerschaft vom Bund der Kriegsblinden.

Auch die BR-Produktion "Einsam stirbt öfter. Ein Requiem" der Autorin und Regisseurin Gesche Pienings war unter den Nominierten, konnte sich aber schlussendlich nicht durchsetzen.