Thomas Hettche erzählt magisch von den Anfängen der Puppenkiste

"Es gibt wahnsinnig viele Romane, die man schreiben könnte", sagt Thomas Hettche. "Aber es gibt manche Stoffe, die einen so anspringen." So sei es ihm gegangen, als ihm Freunde von Hannelore Oehmichen erzählt haben und ihm sofort die Geschichten in Kopf schossen, die er als Kind gesehen habe, das Urmel und Jim Knopf. Die Frage, wer die Person ist, die diese Marionetten geschnitzt hat, habe ihn so fasziniert, dass er die Recherche begonnen habe.

Auf der Suche nach der Kindheit der Hannelore Oehmichen

Thomas Hettche hat ein magisches Buch geschrieben: "Herzfaden" erzählt die Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Im Mittelpunkt steht Hannelore Oehmichen, die Tochter des Puppenkisten-Gründers Walter Oehmichen, die aus ihrer kindlichen Perspektive das rätselhafte Verhalten der Erwachsenen beobachtet: Es ist Krieg. Nachbarn verschwinden auf für sie unerklärliche Weise, der Vater verbietet ihr Radio zu hören, auf Fragen bekommt sie keine Antwort. All das setzt ebenso ihre Fantasie wie ihre Ängste in Gang. Hannelores Vater, Walter Oehmichen, Schauspieler am Augsburger Stadttheater, schnitzt für seine Kinder Marionetten und baut eine provisorische Bühne. Schließlich gibt er sogar öffentliche Vorstellungen. Doch dann wird die Puppenbühne in einer Bombennacht im Februar 1944 zerstört.

"Ich bin nach Augsburg gefahren, hab' mir Augsburg, was ich noch nicht wirklich kannte, längere Zeit angeschaut und hab dann vor allem mit der Familie Kontakt aufgenommen", sagt Hettche über den Beginn seiner Recherche. Er habe mit Klaus Marschall gesprochen, dem Sohn von Hannelore Oehmichen, der die Puppenkiste heute leitet, und mit ihrer Schwester, die er vor allem zu ihrer Kindheit befragt habe. "Und von da ausgehend ergaben sich Bilder und aus den Bildern ergeben sich neue Fragen. Ich hab mich vor allem gefragt, wie war das aufzuwachsen im Zweiten Weltkrieg, wie könnte die Bombennacht gewesen sein, wie war das Verhältnis der Kinder zu den Eltern – die Mutter war ja Schauspielerin, der Vater war Schauspieler und Regisseur in Augsburg. Und wie war das vor allem nach dem Krieg?"