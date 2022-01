Thomas Gottschalk moderiert auch 2022 und 2023 "Wetten, dass..?"

Thomas Gottschalk wird auch in diesem und im kommenden Jahr je eine Ausgabe von "Wetten, dass..?" moderieren. Das kündigte das ZDF am Montag in Mainz an. Unterhaltungschef Oliver Heidemann sagte, die Resonanz des TV-Publikums auf die Jubiläumssendung von "Wetten, dass..?" mit Gottschalk im Herbst vergangenen Jahres sei überwältigend gewesen. Gemeinsam mit dem 71-jährigen Moderator habe der Sender beschlossen, "die Geschichte von 'Wetten, dass..?' weiterzuschreiben".

Jubiläumsausgabe größtes TV-Event seit Jahren

Ab sofort seien wieder alle Wett-Ideen herzlich willkommen. Die zunächst einmalige Neuauflage zum 40. Jubiläum der Sendung hatten am 6. November 2021 mehr als 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt. Das ZDF sprach vom "größten Showevent der letzten Jahre". Die diesjährige Show ist nach Angaben des Senders ebenfalls im Herbst geplant, Austragungsort und Sendedatum sollen in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden. Gottschalk hatte die Show von 1987 bis 2011 mit einer Unterbrechung von 1992 bis 1994 moderiert. Ende 2014 wurde die Sendung zunächst eingestellt.

(Mit Material von dpa)