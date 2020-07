"Niemandem ist gedient, wenn jemand weggesperrt wird"

15 Jahre lang hat Thomas Galli im Gefängnis gearbeitet, bevor er wegen seiner Zweifel am System des Strafvollzugs kündigte. Seit 2016 setzt sich der Jurist und Anwalt für eine radikale Reform der deutschen Gefängnisse ein, zuletzt in seinem Buch "Weggesperrt". Darin stellt er das herrschende Konzept der Resozialisierung durch Strafvollzug in Frage. Joana Ortmann hat mit dem Juristen über Strafe, Schuld, Verantwortung und Vergeltung gesprochen.

Joana Ortmann: Sie gehen vom Konzept der Resozialisierung aus, also von der Vorstellung, Straffällige könnten in den Gefängnissen zurück in die Gesellschaft finden, und stellen das in Frage – denn letztlich seien Straftäter "Sündenböcke der Gesellschaft". Verbirgt sich dahinter immer noch die archaische Vorstellung von Strafe?

Thomas Galli: Ja, das Wesen der Strafe ist nach wie vor eines von Rache und Vergeltung. Das wird oft verleugnet, auch von Rechtswissenschaftlern und erst recht von Justizpolitikern – aber im Kern geht es bei Freiheitsstrafen darum, dem Täter ein Übel zuzufügen. Und dieses Übel bemisst sich in seinem Maß an dem, was er an Unrecht auf sich geladen hat.

Demnach wäre Resozialisierung nur der Deckmantel, unter dem das stattfindet?

Genau, das ist das Problem. Dieser Vergeltungs-Gedanke wird etwas verschämt verhüllt und nach außen hin wird der Eindruck vermittelt, dass das, was wir da tun, letztlich im Sinne der Gesellschaft und auch im Sinne der betroffenen Inhaftierten ist, weil sie ja in der Haft resozialisiert werden. Aber das ist tatsächlich ein Deckmantel, und im Wesen geht es nach wie vor um Schuld und Vergeltung.

Sie reagieren darauf mit einigen interessanten Forderungen, eine davon lautet: Verantwortung statt Schuld!

Ich plädiere dafür, weg von diesem rückwärts orientierten Prinzip von Schuld und Vergeltung hin zu einem Prinzip der Verantwortung zu finden. Das würde zum einen bedeuten, dass wir Straffällige, die anderen Menschen oder der Gesellschaft Schaden zugefügt haben, dafür in Verantwortung nehmen. Und da ist es natürlich keine Entschuldigung des einzelnen Straftäters, der meinetwegen selber aus schwierigen Verhältnissen kommt. Wer anderen Schaden zufügt, der muss diesen Schaden auch so weit wie möglich wiedergutmachen. Und diese Schadenswiedergutmachung wäre bei vielen Straftaten tatsächlich möglich. Die Hälfte etwa aller jetzt Inhaftierten sind wegen Vermögens- und Eigentumsdelikten verurteilt. Das heißt, da geht es um einen finanziellen Schaden, der zumindest zum Teil ersetzt werden könnte, auch wenn sich das über viele Jahre hinzieht. Aber das wird im derzeitigen System nicht ermöglicht, weil die Leute weggesperrt werden, in Haft nichts verdienen und im Zweifel danach arbeitslos sind. Und davon haben die Opfer und die Betroffenen überhaupt nichts.

Wenn wir also ein Prinzip von Verantwortung entwickeln würden, dann könnten wir zumindest in vielen Fällen dazu beitragen, dass Schäden wieder gut gemacht werden und das Opfer auch ein Stück weit wieder geheilt werden. Aber dieses Prinzip der Verantwortung gilt natürlich für uns alle, für den Staat und die Gesellschaft. Und auch das wird derzeit mit dieser Schuldzuweisung an Einzelne erreicht: dass wir uns als Gesellschaft ein Stück weit aus der Verantwortung nehmen, weil die sozialen Ursachen, die jede Straftat hat, viel zu wenig betrachtet und berücksichtigt werden. Auch mit der Begründung: Naja, der hat sich jetzt für das Unrecht entschieden, hätte sich aber auch für das Recht entscheiden können. Also, ist er selbst schuld und wird jetzt bestraft.