Mwanza im Norden Tansanias, der Arzt Thomas Brei besucht ein Behindertenzentrum. Der Bayer aus Wasserburg am Inn lebt zwei Berufungen, ist Mediziner und katholischer Priester. Brei wohnt und arbeitet seit acht Jahren in Tansania und versorgt Menschen, die kein Geld haben für private Behandlungen.

Zum Beispiel Kleinkinder mit Hydrozephalus, einem so genannten Wasserkopf. In Tansania warten sie oft vergeblich auf eine Operation. "Das Gesundheitssystem ist grundsätzlich unterfinanziert", erklärt der Mediziner die schwierige Lage in dem ostafrikanischen Land. "Viele Leute, die keine ausreichende oder überhaupt keine Krankenversicherung haben, können sich teurere Untersuchungen und teurere Behandlungen einfach nicht leisten."

Keine Krankenversicherung - keine Zukunft?

In der Behinderteneinrichtung mit dem Namen "House of Hope" sitzen Mütter mit ihren Kindern auf Decken am Boden. Die Kleinen haben alle einen Hydrozephalus. Ein Wasserkopf entsteht durch Komplikationen während der Entbindung oder durch Infektionen nach der Geburt. Gefahr droht, wenn die Hirnflüssigkeit nicht ablaufen kann. Gemeinsam mit einer Kollegin, der Kinderärztin Mwanaisha Seugende misst Thomas Brei den Kopfumfang der kleinen Patienten und notiert, bei welchem ein CT-Scan dringend angebracht wäre.

"Die Eltern gingen zusammen zu verschiedenen Krankenhäusern und die Behandlungen wären sehr teuer gewesen, die konnten sie sich nicht leisten", schildert die Kinderärztin Mwanaisha Seugende einen typischen Fall. "Als sie dann noch der Vater mit dem Kind allein gelassen hat, hat sich die Mutter entschieden, zu traditionellen Heilern zu gehen, diese sind billiger als die schulmedizinische Behandlung im Krankenhaus. Sie hat wegen der Kosten bis heute noch keine echte medizinische Versorgung für ihr Kind erhalten."

Behinderungen werden oft als Strafe Gottes verstanden

Tansania hat knapp 58 Millionen Einwohner, rund ein Drittel der Bevölkerung ist christlich, ein weiteres muslimisch. Die ehemalige britische Kolonie hat eine verhältnismäßig friedliche Vergangenheit, auch die Rate an HIV-Infizierten und an Analphabeten ist relativ gering. Doch die Situation von Kindern mit Behinderung ist besorgniserregend. Rund zehn Prozent aller Kinder sind Schätzungen zufolge geistig oder körperlich behindert. Ihr Handicap wird oft als Fluch und Strafe Gottes betrachtet. Auch Thomas Brei erlebt immer wieder, dass die Kinder zu Heilern geschickt werden anstatt zu Fachärzten. Im Weltentwicklungsindex der Vereinten Nationen steht Tansania auf Platz 151 von 188.

Mit Spendengeldern aus Bayern hat der Arzt und Priester in Mwanza auf dem Areal des Klarissinnen-Ordens eine eigene Klinik eröffnet. Auch das katholische Hilfswerk Missio gehört zu den Unterstützern. Eine komplette fachärztliche Versorgung ist in der St. Claire Klinik untergebracht, in einem Behandlungszimmer praktiziert ein Augenarzt, im anderen ein Gynäkologe, ein Zahnarzt, ein Orthopäde. Es gibt sogar einen OP-Saal und ein eigenes Blutlabor für die in Tansania so häufig auftretenden Infektionskrankheiten wie Malaria, Typhus, die Amöbenruhr oder Harnwegsinfekte.

Eine Klinik aus Spenden - ein Team aus Begeisterten

Ein Behandlungszimmer weiter, eine komplette Hals-Nasen-Ohren Praxis, technisch auf dem neusten Stand. Die meisten Geräte hat Thomas Brei kostenlos von Arztkollegen aus Deutschland zugeschickt bekommen, andere hat er gebraucht hinzugekauft. "Diese HNO-Behandlungseinheit stammt aus der Praxis Heimbruck in Heimstetten. Das ist ein Freund von mir, Allgemeinarzt und er hat auch diese HNO-Einheit zur Verfügung gestellt, nachdem er gemeint hat, wir können die hier in Tansania gut gebrauchen", erklärt Thomas Brei nicht ohne Stolz.

Auch die Fachärzte hat der Pfarrer und Arzt aus Bayern alle einzeln angeworben. Junge Tansanier arbeiten in der der St. Claire-Klinik Hand in Hand mit pensionierten Ärzten aus Deutschland, die als Mentoren über den sogenannten Senior-Expert-Service, ein Programm des Bundesentwicklungsministeriums, für mehrere Monate nach Mwanza kommen.

Ein Arzt aus Bayern auf der Spur Albert Schweitzers

Leicht haben die tansanischen Behörden Thomas Brei sein Klinikprojekt nicht gemacht. Manchmal erfordert es Ausdauer, alle nötigen Genehmigungen zu bekommen und auch Durchsetzungsvermögen, schildert der engagierte Missionsarzt. Bei Problemen mit regionalen Beamten wendet er auch schon mal direkt an das nationale Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Daressalam. Nur nicht klein beigeben, das ist sein Motto.

Brei spricht die Landessprache Suaheli nahezu perfekt. Sein großes Vorbild von Anfang an: der Arzt und Theologe Albert Schweitzer. "Albert Schweitzer hat mal gesagt, dass er in den ersten Jahren seines Lebens als Professor der Theologie und als Pfarrer genug Worte geredet hat und jetzt möchte er das Evangelium mit Taten verkünden", sagt Thomas Brei. Und so versteht er auch sein eigenes Engagement für die Kranken. "Sich um Leidende, Kranke, Arme zu kümmern ist ureigener Auftrag der christlichen Verkündigung."

