THINK BIG!: Tanztheater-Festival für junges Publikum in München

"Think Big!" – für Simone Schulte-Aladag, eine der künstlerischen Leiterinnen des Festivals, bedeutet das, über den eigenen Horizont hinaus und über Hindernisse hinweg zu denken. Also mitunter auch: raus aus dem Theater, hinein in den öffentlichen Raum: "Wenn man Tanzen probt, dann sagen die Choreografen öfter: 'Mach die Bewegung größer, think big!' Das ist auch so ein bisschen der Gedanke: Groß denken und Fantasie haben."

Sich aus der Befangenheit hinausbewegen

Eröffnet wurde das THINK BIG!-Festival daher mit der Performance "Stadt Tanz Fluss" von Choreografin Simone Linder, bei der das Publikum, instruiert über Kopfhörer, die Gegend rum um den Münchner Mariahilfplatz und Auer Mühlbach erkundete. Auf der Suche nach dem gemeinsamen Flow und der perfekten Welle durch die Körper wurden die Zuschauer hier selbst zu Akteuren, beobachtet, manchmal auch belächelt von Passanten. Sowas erfordert Mut mitzumachen, sich frei zu tanzen, aus der eigenen Befangenheit hinauszubewegen, sagt Simone Schulte-Aladag: "Wir haben die Erfahrung gemacht, die Schranken im Kopf sind eigentlich bei den Erwachsenen. Die haben viel mehr Schwellenängste mit zeitgenössischem Tanz als jetzt Kinder, und das ist eigentlich eines der Aufgaben des THINK BIG!-Festivals, Kinder und Jugendliche an solche Formen heranzuführen."

"Ich war das nicht!"

Tanz als Empowerment. Und so wie dabei die Grenzen zwischen Publikum und Performern verwischen, sind auch die Übergänge zwischen den Künsten fließen. Das steckt ja bereits im Begriff "Tanz-Theater". Kindern sind solche Kategorien ohnehin egal. Wichtiger als zu labeln ist das Erleben. THINK BIG! bringt das Erlebnis Tanz in rund 20 Schulen in der ganzen Stadt. Zum Beispiel in Form des Stücks "Ich war das nicht!" von Sabine Karb.

Diese Situation kennt jedes Kind. Und die Erwachsenen ebenso: Man hat etwas ausgefressen, streitet es aber vehement ab. Drei Performerinnen tänzeln durch einen Blumenvasen-Parcours. Das kann gar nicht gut gehen. Auf jedes Umkicken einer Vase folgt der Fingerzeig auf eine andere Person: Die war's, ich doch nicht! Achselzucken, Unschuldsmiene – um gängige Verhaltensweisen anschaulich zu machen, braucht es wenige Worte. Erzählt wird über Körpersprache, sagt Simone Schulte-Aladag: "Der Tanz hat ein sehr großes Potenzial, einfach , weil es keine Sprachbarriere gibt. Für viele Kinder, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, ist das super zugänglich, weil das über den Körper geht, über die Emotionen und übers Sehen."

Das eigene Vorbild werden

Trotz dieser Chancen besteht hierzulande Nachholbedarf beim Tanztheater für ein junges Publikum. Choreografinnen und Choreografen müssen erst noch vermehrt ermutigt werden, gezielt für Kinder und Jugendliche zu produzieren. Die Top-Produktionen beim THINK BIG!-Festival sind daher Gastspiele aus dem Ausland. Wobei Nicole Beutler, Choreografin von "Role Model", sogar eigentlich Münchnerin ist. Ihre Tanzperformance ist aber in den Niederlanden entstanden, wo sie seit vielen Jahren arbeitet.

Sechs Tänzerinnen erkennbar unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe bedienen sich der Bewegungsmuster von Laufsteg-Hüftschwüngen über Street Dance Moves bis zu Martial Arts Kicks. Der Kampf, der hier ausgefochten wird, ist der um den mühsamen Weg zu sich selbst, die Botschaft so einfach wie eindringlich: Sei Dein eigenes role model, also Dir selbst Vorbild. Denn nur da, wo jede für sich das ureigene Potenzial ausschöpft, sind alle gemeinsam stark, im "flow, that makes us grow", wie es einmal heißt.

Beutlers Choreografie entwickelt einen Starkstrom-Sog, der das Publikum schließlich von den Sitzen reißt. So geben die Tänzerinnen power to the people, die sich mit ihnen im Rhythmus wiegen, die Arme emporgereckt wie bei Rockkonzerten. "Role Model" ist eine Einladung, sich nach der Decke zu strecken, um bei sich selbst anzukommen. Sich groß zu machen und dabei groß zu denken – ganz im Sinne des Festivalgedankens: think big.

Das internationale Festival THINK BIG! #8 mit Tanz, Musiktheater und Performance für junges Publikum findet noch bis zum 7. Juli an unterschiedlichen Spielorten in München statt.