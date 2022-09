Thielemann und seine Fans: Droht in Bayreuth ein Machtkampf?

Da wunderten sich nicht wenige Klassikfans: Daniel Barenboim (79), Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper, rief höchstpersönlich bei Christian Thielemann (63) an, um ihn zu bitten, für ihn im Oktober als "Ring"-Dirigent einzuspringen. Das wurde dem BR von einer Pressesprecherin des Hauses bestätigt. Barenboim selbst leidet seit längerer Zeit unter einer Entzündung seiner Blutgefäße, einer Vaskulitis, und muss sich derzeit schonen, um die Genesung nicht zu gefährden. Dass der demnächst 80-jährige Maestro, der sich seit Jahren für die Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern engagiert, ausgerechnet den Wagner-Spezialisten Thielemann anfragte, hat nicht nur in den Berliner Medien hohe Wellen geschlagen.

Barenboim besuchte Thielemanns Konzert

Beide Pult-Stars gelten nicht gerade als eng befreundet. Ihren bisherigen gesellschaftspolitischen Äußerungen nach zu urteilen, haben sie höchst unterschiedliche Ansichten. Thielemann gilt als ausgesprochen konservativ und ist beruflich erklärtermaßen nicht besonders reisefreudig, Barenboim dagegen gastiert in aller Welt und machte sich als liberaler Vermittler und mit seinen guten Beziehungen zur Altkanzlerin Angela Merkel einen Namen.

Ungeachtet ihrer höchst gegensätzlichen Charaktere befand sich Barenboim nach einem Bericht der "Berliner Morgenpost" im vergangenen Juni im Publikum, als Thielemann in der Berliner Philharmonie das Orchester der Berliner Staatsoper, die Staatskapelle, mit dem Vorspiel zu "Tristan und Isolde" dirigierte. Bisher war Barenboim ausgesprochen selten im Saal, um Kollegen zuzuhören, schließlich ist er international gefragt und hat einen entsprechend gut gefüllten Terminkalender.

Im Übrigen liebäugelte Thielemann einst selbst mit dem prestigeträchtigen Posten an der Berliner Staatsoper, was sein Verhältnis zu dem Haus nicht einfacher machte. An der konkurrierenden Deutschen Oper Berlin hatte er 2004 vorzeitig hingeworfen, um ein Angebot bei den Münchner Philharmonikern und 2012 an der Dresdener Semperoper anzunehmen. Dort läuft sein Vertrag im Sommer 2024 aus. Da stellt sich naturgemäß die Frage, ob Thielemann künftig in seiner Geburtsstadt Berlin präsenter sein wird.

Musikalisch sind sich beide nah

Staatsopern-Intendant Matthias Schulz hatte bereits im Sommer über Thielemann gesagt: "Wir wollten ihn zur Staatskapelle bringen, weil es bislang ja nie zu einem Debüt kam." Barenboim habe sich "darüber gefreut". Vielleicht auch deshalb, weil er rein musikalisch einen ähnlichen Stil pflegt wie Thielemann und stets dem spezifisch "deutschen Klang" nachspürt, der sich durch eine samtig-dunkle Färbung und tiefe Emotionalität auszeichnet, wie sie einst Wilhelm Furtwängler (1886 - 1954) perfektionierte. Das unterscheidet die beiden Klassikstars etwa von eher rationalen, detailverliebten Analytikern im Orchestergraben wie Simon Rattle oder Kent Nagano.

"Thielemann langfristig an Bayreuth binden"

Aufsehen erregte neben dem spontanen "Ring"-Dirigat von Thielemann an der Berliner Staatsoper auch ein Interview von Georg von Waldenfels, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Bayreuther Festspiele. Er sagte der Nachrichtenagentur dpa, es gelte Thielemann "unbedingt langfristig" an den Grünen Hügel zu binden. Dort müsse es "eigentlich viel mehr um die Musik gehen als um die Regie". Das war nicht nur eine Eloge auf den Wagner-Spezialisten Thielemann, sondern als herbe Kritik an Festspielchefin Katharina Wagner zu interpretieren. Sie gilt keineswegs als leidenschaftliche Anhängerin des egozentrischen Dirigenten, der denn auch den 2015 eigens für ihn geschaffenen Job als allgegenwärtiger "Musikdirektor" der Festspiele Ende 2020 wieder verlor.

Das stieß viele konservative Gemüter vor den Kopf, wie auch die Neigung von Katharina Wagner, experimentell ausgerichtete Regisseure zu verpflichten und selbst gern provokant zu inszenieren. Ihre eigenen Arbeiten fanden beim Stammpublikum wenig Gefallen. Der neueste "Ring", der in diesem Jahr Premiere hatte, fiel in der Regie des Oberösterreichers Valentin Schwarz (33) glatt durch, was besonders unter den finanzkräftigen Freunden der Festspiele für erheblichen Unmut sorgte. Sie wären sicherlich beglückt, wenn Thielemann wieder mehr zu sagen hätte und auch nicht über die Maßen betrübt, wenn Katharina Wagner ihren laufenden Vertrag ab 2025 nicht mehr verlängern würde. Im kommenden Jahr soll darüber verhandelt werden.

Thielemanns Wagner-Expertise ist unbestritten

Wie ein Pressesprecher der Festspiele dem BR mitteilte, werden derzeit mit Thielemann Gespräche darüber geführt, ob er 2025 und 2026 den "Parsifal" dirigiert. Die Premiere nächstes Jahr könne er nicht übernehmen, weil es terminliche Überschneidungen mit der Dresdener Semperoper gebe. Katharina Wagner hatte für die "Parsifal"-Premiere den spanischen Maestro Pablo Heras-Casado (44) verpflichtet, der sich mit einem fulminanten "Ring" in Madrid profiliert hatte.

Wie enthusiastisch sie mit Thielemann verhandelt, sei dahin gestellt: Auf der diesjährigen Eröffnungspressekonferenz reagierte sie ausgesprochen säuerlich auf Berichte, wonach der Dirigent von ihr kurzfristige Umbesetzungen im Orchester verlangt hatte. Obendrein war gerüchteweise davon die Rede gewesen, Thielemann habe sich gegenüber Musikerinnen im Ton vergriffen, ein Verdacht, der nach interner Anhörung von Zeugen bisher jedoch nicht erhärtet wurde.

Dass Thielemanns Ego bestens entwickelt ist und er auch nicht davor zurückschreckt, in Bayreuth Kollegen zu "beraten", ist nichts Neues. "Parsifal"-Dirigent Andris Nelsons war darüber 2016 so aufgebracht, dass er während der Proben hinschmiss. Thielemanns überragende Kompetenz in Sachen Wagner ist unbestritten, er ist der einzige lebende Dirigent, der auf dem Grünen Hügel alle dort gegebenen Werke interpretiert hat. So gesehen ist der Wunsch vieler Fans verständlich, ihm wieder größere Verantwortung für die Festspiele zu übertragen. Er stünde allerdings auch für ein betont konservatives Verständnis, dem musikalische Höchstleistung deutlich wichtiger ist als wegweisende szenische Neuinterpretationen mit hohem Risiko.

"Junge Menschen deutlich unterrepräsentiert"

Mit Katharina Wagner (44) dürfte das heikel werden. Es droht also ein veritabler Machtkampf, wobei Thielemann anders als sie die Sponsoren auf seiner Seite hat. Der "Münchner Merkur" fragte bereits: "Muss es bald ohne ein Familienmitglied der Wagners an der Spitze weitergehen?" Wie die Politik sich letztlich verhält, ist offen, ebenso, wie groß der Modernisierungsdruck eingeschätzt wird, den Katharina Wagner sieht ("Die Strukturen müssen verändert werden"). Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth sah jedenfalls "wirklich sehr viel Reformbedarf" und "junge Menschen deutlich unterrepräsentiert". Vom "Spiegel" direkt gefragt, wie es um ihre berufliche Zukunft bestellt ist, sagte Katharina Wagner: "Überlegungen gibt es viele". Es bleibt spannend!