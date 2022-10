Thielemann startet durch: Ovationen für Berliner "Walküre"

Trotzdem oder gerade deshalb liegt ihm das Berliner Publikum zu Füßen und wäre sicher begeistert, wenn Thielemann nach diesem furiosen Erfolg mit dem neuen "Ring" an der Staatsoper demnächst häufiger in seiner Heimatstadt an der Spree wäre. Seine Verträge an der Dresdener Semperoper und bei den Salzburger Oster-Festpielen laufen bzw. liefen aus, in Bayreuth ist er nicht mehr Musikdirektor, hat also künftig Zeit für neue Aufgaben. Der demnächst 80-jährige Daniel Barenboim, Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper, ist leider schwer erkrankt und wird wohl kürzer treten müssen. Thielemann sprang kurzfristig für ihn ein, was viele Beobachter wunderte, weil die beiden Künstler charakterlich Welten trennen. Musikalisch allerdings sind die sich durchaus nah: Beide schätzen den samtweichen und etwas melancholischen "deutschen Klang".

Mit Bayreuths Akustik kennt sich keiner so gut aus

Thielemann könnte also mittelfristig einen Teil der Aufgaben übernehmen, und auch in Bayreuth dreht sich alles um ihn: Dort verehrt ihn das Publikum mindestens so sehr wie in Berlin und Wien, und einflussreiche Kreise wollen lieber ihn als Dirigentenstar an sich binden, auch um den Preis, dass Festspielchefin Katharina Wagner gehen muss. Beide verstehen sich nämlich allenfalls mittelprächtig. Im vergangenen Sommer hieß es zeitweise, Thielemann habe sich gegenüber Orchestermusikern im Ton vergriffen, was jedoch bei internen Ermittlungen nicht bestätigt wurde. Von Thielemanns Anhängern wird Katharina Wagner unterstellt, sie sei an den Gerüchten nicht ganz unschuldig gewesen. Für seinen "Lohengrin" bekam Thielemann auf dem Grünen Hügel ebenfalls demonstrativen, frenetischen Applaus, deutlich mehr als andere Dirigenten.

Im Übrigen, so ist hinter den Kulissen zu hören, seien Wagners Opern durch die vielen Inszenierungen dermaßen "auserzählt", dass neue Regiekonzepte sowieso kaum noch möglich seien und die Musik im Vordergrund stehen sollte. Und natürlich das Festspielhaus selbst, in dem sich keiner so gut mit der Akustik auskennt wie Thielemann.

Ob er 2025 in Bayreuth den "Parsifal" dirigiert, ist noch offen: Die Gespräche laufen, angeblich geht es mal wieder um die Besetzung. Die Premiere im nächsten Jahr konnte Thielemann angeblich aus Termingründen nicht übernehmen. Er sagte dem BR, dass er nur für einen Teil der sieben geplanten Aufführungen Zeit gehabt hätte. Der eingesprungene Debütant Pablo Heras-Casado soll aber mindestens zwei Spielzeiten eine Chance haben, sich mit den schwierigen akustischen Verhältnissen anzufreunden, so dass die Produktion erst 2025 für einen anderen Dirigenten "frei" würde, was die Thielemann-Fans sicherlich nicht ruhen lässt.

Übrigens eilte Thielemann auch in Berlin mit eiligem Schritt in den tief gefahrenen Orchestergraben und blieb dort während der Aufführung so unsichtbar wie am "gedeckelten" Arbeitsplatz in Bayreuth.