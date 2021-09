Thielemann: "Starke Leute gehen nicht mehr in die Politik"

Einmal mehr spart der umstrittene Stardirigent Christian Thielemann nicht mit steilen Thesen. Im Gespräch mit der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit" vermisste er in der Politik "mitreißende" Akteure: "Starke Leute gehen ja oft gar nicht mehr in die Politik. Ich habe Angst, dass wir bald den Preis dafür bezahlen. Das sogenannte Bürgertum bringt sich häufig gar nicht mehr ein." In seinem Umfeld würden die Leute sagen, Politik sei ihnen "unangenehm" geworden: "Wir schauen gar nicht mehr die Nachrichten. Hat ja keinen Sinn." Er selbst widerspreche zwar, so Thielemann, aber das "unentschlossene Wahlergebnis" bestätige das skeptische Grundgefühl vieler Menschen: "Jeder quatscht mit! Aber keiner übernimmt Verantwortung."

"Man muss befürchten, abgebügelt zu werden"

Zu Zeiten von Willy Brandt, Franz-Josef Strauß, Rainer Barzel und Herbert Wehner seien Meinungen "viel pointierter" ausgetauscht worden: "Man traute sich Angriffsfläche zu bieten. Heute will man das nicht mehr. Ja, weil man befürchten muss, niederträchtig abgebügelt zu werden." Besonders kritisch geht Thielemann mit der Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock ins Gericht: "Ich habe eine Sehnsucht, dass Persönlichkeiten, auch die, die sich für große Ämter bewerben, Erfahrung mitbringen." Das sei bei Baerbock nicht der Fall: "Wie hätte eine Bundeskanzlerin Baerbock bei Herrn Putin agieren sollen? Das war doch klar, dass das nicht klappt."

Thielemann, der noch bis 2023 Chefdirigent der Staatskapelle Dresden ist und Anfang November in Salzburg bei den verschobenen Osterfestspielen auftritt, verglich Baerbocks Anspruch mit seiner eigenen Arbeit als Dirigent: "Wissen Sie, das ist wie in meinem Beruf, wenn Sie sagen, Sie wollen einen 23-Jährigen gleich zum Generalmusikdirektor eines großen Opernhauses machen. Es ist eine Verharmlosung dieses gesamten Gewerbes, wenn man eine Frau so ins Feuer schickt."

Eva Menasse: Deutschland ist "angststarr"

Im Streitgespräch äußerte sich auch die Schriftstellerin Eva Menasse. "Die Twitteria macht die Menschen kaputt", bedauerte sie. Armin Laschet und Olaf Scholz seien im Wahlkampf "derart verunsichert" worden, dass sie nur noch Angst gehabt hätten, einen Fehler zu machen. Baerbock sei "zwischendurch ein Zerrbild ihrer selbst" gewesen: "Eine engagierte, junge Frau wurde in Fetzen geschossen." Deutschland sei "angststarr", wenn es um Kontroversen gehe. Als Österreicherin werde sie immer für jemanden angesehen, der "wahnsinnig streitlustig und temperamentvoll" sei. Die Deutschen seien "kollektivpsychologisch" in der "Furcht gefangen", wenn sie stritten, komme der Faschismus.

Der Historiker Heinrich August Winkler dagegen erklärte "Großcharismatiker" in der Politik als "ausgesprochene Krisenerscheinung". Mit Blick auf Bertolt Brecht könne er nur sagen: "Glücklich das Land, das charismatische Führer nicht nötig hat." Die Sehnsucht danach solle den Deutschen fernliegen.