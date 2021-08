Theologe mit Nazivergangenheit: Kittel und sein Standardwerk

Das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament ist ein Standardwerk an evangelischen Fakultäten hierzulande. Das Nachschlagewerk ist eng mit dem Namen des Tübinger Neutestamentlers Gerhard Kittel verbunden, der die ersten Bände herausgegeben hat. Was nur den wenigsten bewusst ist: In der NS-Zeit war Kittel ein glühender Judenfeind und Nationalsozialist.

"Nach 1933 ist Kittel in einer sehr energischen Weise explizit antisemitisch aktiv geworden", sagt der Marburger Professor für Neues Testament Lukas Bormann. Im Mai 1933 sei Kittel in die NSDAP eingetreten und habe eine Schrift verfasst, in der er aus heutiger, aber auch damaliger Sicht empörende Ansichten über die Stellung der Juden in Deutschland formuliert habe. "Etwa, dass jüdische Menschen keine deutsche Literatur schreiben sollten", so Bormann.

Theologe warnte vor "Blut- und Rassenmischung"

Der Berliner Historiker Manfred Gailus, der zu Kittel geforscht hat, findet deutliche Worte: Kittel habe sich explizit antisemitisch geäußert und sei ein geistiger Vorbereiter des Holocausts gewesen, schreibt er im evangelischen Monatsmagazin "Zeitzeichen". So warnt Kittel vor einer in seinen Augen unheilvollen "Blut- und Rassenmischung" und spricht sich bereits 1933 für ein Verbot christlich-jüdischer Mischehen aus.

Im Theologischen Wörterbuch, das Kittel herausgegeben hat, komme Antisemitismus nur marginal vor, sagt Martin Leutzsch, Professor für Neues Testament in Paderborn. In dem Wörterbuch, das bis heute Studierende als Nachschlagewerk benutzen, hat er jedoch einen durchgängigen, strukturellen christlichen Antijudaismus erkannt: "Das Programm des theologischen Wörterbuchs besteht darin, zu zeigen: Das Christentum ist dem Judentum und anderen Religionen überlegen." Dieses theologische Bemühen habe seinen Ursprung in der Aufklärung genommen, als das Judentum bereits als eine unterlegene Religion konstruiert worden sei.

NS-affine Autoren federführend

Das Theologische Wörterbuch ist ein Gemeinschaftswerk deutscher Neutestamentler, die ein Nachschlagewerk zu den Begriffen des Neuen Testaments zusammenstellen. NSDAP-Mitglieder sind unter den Autoren, Regime-nahe Deutsche Christen genauso wie Mitglieder der Bekennenden Kirche, die sich vom Nazi-Regime distanzierten. Bis 1942 entstehen – unter der Herausgeberschaft von Gerhard Kittel - die ersten vier Bände.

"Das Wörterbuch sollte 1933 schon fertig sein, die Weltwirtschaftskrise führte dazu, dass es sich über viele Jahre hingezogen hat", sagt der Neutestamentler Bormann. "Im Verlauf hat Kittel zunehmend Mitarbeiter – wir sprechen von einem NS-affinen Netzwerk, das er dann aufgebaut hat – in das Wörterbuch mit einbezogen."

Antisemitische Dozenten an Theologische Fakultäten

Mit seiner antisemitischen Haltung war Gerhard Kittel kein Einzelfall an den deutschen theologischen Fakultäten im Nationalsozialismus. In Tübingen lehrt zu dieser Zeit der evangelische Theologe Karl Georg Kuhn, der durch antisemitische Hetze auffällt. Genauso wie sein katholischer Kollege Karl Adam, der sich immer wieder antisemitisch und rassistisch äußert. Der evangelische Theologe Walter Grundmann trat als Direktor am Institut zur Erforschung jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben für eine "Entjudung" der Bibel ein.

"Es ist nun tatsächlich so, dass die evangelische Theologie in der Zeit des Nationalsozialismus oftmals der wichtigste Ansprechpartner für die nationalsozialistische Judenfeindschaft war, wenn sie sich wissenschaftlich verstehen wollte", resümiert Bormann. Immerhin habe es dort nichtjüdische Menschen gegeben, die Hebräisch beherrschten. "Für manche war es eine Versuchung, für andere die Möglichkeit, ihre Karriere zu fördern durch Beteiligung an der Diskriminierung und Marginalisierung jüdischer Menschen."

Bis heute gehören diese theologischen Autoren – durch Lexika wie das Theologische Wörterbuch – zum Kanon an den theologischen Fakultäten. Erst vor wenigen Jahren wurde "der Kittel", wie man ihn lange nannte, nachgedruckt – zwar mit einem einordnenden Vorwort, jedoch ohne inhaltliche Änderungen. Die Aufarbeitung der Geschichte des Lexikons sowie der NS-Verstrickung von theologischen Autoren ist erst am Anfang.