Die Zeit der DDR, ihres Endes, aber auch ihrer Vorgeschichte ist Ihnen sehr wichtig. In der Dankesrede zum Fontane-Preis haben Sie gesagt, Sie hätten eine große Sehnsucht, dieses Land auch von seinen Anfängen her zu erzählen und nicht immer vom Ende her, das wir ja nun alle kennen.

Ja. Es ist ja immer die Frage, was Herkunft eigentlich ist oder wo Herkunft eigentlich beginnt, mit welchen Geschichten. Verknüpft man sich selbst noch mit den Geschichten der Eltern und der Großeltern, was ich, glaube ich, sehr stark tue? Ich würde meine Herkunft tatsächlich immer aus dem 20. Jahrhundert heraus erzählen, auch mit den Glaubenssätzen und Erfahrungen schon meiner Großeltern. Wie man rückblickend Leben erzählt, das interessiert mich einerseits sehr. Andererseits weiß ich, dass sich darin Sachen verändern. Man gestaltet zum einen die Erinnerung, das Vergangene. Und zum anderen ist man natürlich in einer wissenden Situation, in der man nicht ist, wenn man in der Situation selbst drinsteckt. Und was die Anfänge der DDR anbelangt: Diese Momente des Aufbrechens, des Gestaltenwollens, auch des Reformierenwollens, die interessieren mich.

Sie erzählen praktisch ein ganzes Jahrhundert entlang an zwei Frauenfreundschaften auf der Ebene von zwei Generationen. Aber wenn wir schon über Vorgeschichten und Herkünfte reden und auch über Fontane, dann müsste man ja eigentlich auch über das 19. Jahrhundert reden. Tatsächlich war es ja so, dass Fontane mit seinen Themen und seinen Romanen gerade in der Zeit nach dem Fall der Mauer, in den ersten Nachwende-Jahren sehr viel gelesen wurde. Es gab geradezu ein Fontane-Comeback. Alle lasen und bezogen sich auf den Realisten des Vor-Jahrhunderts. Warum wohl?

Das ist vielleicht die gleiche Frage wie mit dem Palast der Republik und dem Berliner Schloss. Ich hatte in der Zeit das Gefühl, dass da erstmal eine große Sehnsucht war, hinter das 20. Jahrhundert zurückzugehen. Dieses 20. Jahrhundert ist natürlich voll mit Schmerzpunkten, mit traumatischen Erfahrungen, und die Wendezeit hat einen neuen Bruch ausgelöst. Damit ist aber gleichzeitig auch dieses 20. Jahrhundert zu Ende gegangen. Mir ist es tatsächlich nicht so gegangen, ich habe das Gefühl, ich fange jetzt erst an, mich langsam für die Zeit davor zu interessieren. Vielleicht aufgrund meiner Herkunft – weil ich selbst das Gefühl hatte, so stark aus den Brüchen und Veränderungen des 20. Jahrhunderts herzukommen.

Sie sind ja nicht nur Schriftstellerin, Sie arbeiten auch am Theater und mit Performances, im "Labor für kontrafaktisches Denken" stellen Sie die Realität infrage. Ist Ihnen Fontane da nicht eigentlich zu konservativ?

Er hat auf jeden Fall eine sehr konservative Seite, aber er ist sehr ambivalent. Er hat moderne, auch fast freche Seiten, er hat ironische Seiten. Was ich in seinen Romanen oder in einigen seiner Romane spannend finde, ist schon dieser Versuch, Figuren zu beschreiben, die versuchen, sich von ihren Herkunftsräumen loszulösen, die Gepflogenheiten und Verabredungen der sozialen Herkunft hinter sich zu lassen. Das führt bei ihm tatsächlich weitestgehend zum Scheitern. Aber ich mag es, dass er seine Figuren dabei sehr loyal behandelt. Er zeigt diese Ausbruchsversuche auf, bewertet aber selten die Figuren darin, sondern lässt den unterschiedlichen Figuren, die in diese sozialen Gepflogenheiten eingebunden sind, jeweils ihre Würde. Das gefällt mir sehr an ihm.

Peggy Mädlers Roman "Wohin wir gehen" ist bei Galiani Berlin erschienen.