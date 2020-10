Theaterstück "Blaue Stille": Auf der Suche nach dem Selbst

Escape Rooms sind sehr beliebt, Räume also, in denen man sich zusammen mit Freunden einsperren lassen kann. Gemeinsam muss man dann Rätsel lösen und Codes knacken, um im Wettlauf gegen eine vorgegebene Zeit auszubrechen. Freizukommen. An einen Escape Room erinnert das Setting des neuen Stücks der israelischen Dramatikerin Maya Arad Yasur. In "Blaue Stille" begegnen wir einer Frau und einem Mann, die eingesperrt, auf der Suche nach einem Ausgang und zugleich ihrer Geschichte sind. Regie führt Sapir Heller, Christoph Leibold hat mir ihr gesprochen.

Christoph Leibold: Der Mann und die Frau im Stück fragen sich nicht nur, wieso sie da eingesperrt sind, sondern sie versuchen, das eigentliche Rätsel zu lösen: Waren wir ein Paar? Was waren wir von Beruf? Hatten wir Kinder? Mich hat das ein bisschen an Samuel Becketts "Warten auf Godot" erinnert. So wie Wladimir und Estragon auf Godot warten, von dem man nicht weiß, ob es ihn überhaupt gibt, versuchen hier zwei Menschen, ein Leben zu rekonstruieren, von dem man nicht weiß, ob es je so stattgefunden hat. Können Sie etwas anfangen mit dieser Parallele?

Sapir Heller: Auf jeden Fall! Ich sehe sehr viele Parallelen zum Absurden Theater und zu den existenziellen Fragen darin. Denn diese zwei Menschen wachen nicht nur in diesem Escape Room auf und versuchen, da herauszukommen, sondern sie wachen auch auf und wissen nicht mehr, wer sie sind. Sie behaupten, ihre Gedächtniskarte abgegeben zu haben – das ist eine Ebene, die bis zum Schluss unklar bleibt. Sie behaupten also, dass ihr Gedächtnis gelöscht wurde: Sie wissen nicht mehr, wer sie sind. Sie wissen auch nicht mehr, wer der andere ist, und deswegen müssen sie anfangen zu rätseln. Sie gehen also Möglichkeiten durch: Was könnte das sein? Warum sind wir eingesperrt? Und dazu: Wer sind wir überhaupt?