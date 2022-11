Theaterpremiere: Eine ungewöhnliche Zeitreise im Museum

Im Museum Industriekultur lässt das Theater "Rote Bühne" in seinem neuen Stück "Glühbirnenglanz und rauchende Schlote" die 1920er-Jahre in Nürnberg aufleben. Die Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war eine des Aufbruchs und der Hoffnung. Es war eine Zeit großer Veränderungen, die wir noch heute spüren. Glühbirnen und die Elektrizität machten für die Reichen die Nacht zum Tag. Die Armen, die Arbeiter wollten in den Großstädten auch daran teilhaben. Das führte während der Weimarer Republik zu Konflikten und beschert heute einen spannenden Theaterabend in einem Museum mit Exponaten aus jener Zeit.

Nürnberg in den 1920er-Jahren

Florierende Brautradition, Weltstadt des Hopfenhandels und die blühende Fahrrad- und Spielzeugindustrie prägten damals Nürnberg. Noble Villen der reichen Geschäftsleute, Freizeitvergnügen in der Altstadt, eine Schänke neben der anderen. Die Amüsiermeile in der Luitpoldstraße lädt ein mit Varietés, Tanzlokalen und Kinos. Und die Elektrifizierung macht die Nacht zum Tag. Im Gegensatz dazu das Elend der Arbeiter, Aufstände und Streiks, verpestete Luft, beengte Wohnverhältnisse. Die junge Generation im Aufbruch, Emanzipation und Frauenwahlrecht, Autos und Straßenbahn – das Leben wird schneller, aber auch ungewisser in dieser Zeit zwischen den Weltkriegen.

Umbruch auf dem Brauereijubiläum

Ausgerechnet auf der Hundertjahrfeier der überaus erfolgreichen, aber fiktiven Nürnberger Brauerei Zeller nimmt die Geschichte ihren Lauf. Maria, die reiche Brauereitochter, begeistert sich für die Ideen des linken Arbeiterkämpfers Benedikt und verliebt sich in ihn. Damit legt Theatermacherin Julia Kempken, die dieses Stück auch geschrieben hat, die Fährte für diese Zeitreise in 1920er-Jahre, die sie bis heute ziemlich fasziniert.

"Es war die Wegbereitung in unser modernes Zeitalter, die Weimarer Republik, die Geburt der Demokratie, keine Epoche ist wichtiger für das Hier und Jetzt als das vor einhundert Jahren. Es war einerseits eine tolle Zeit, andererseits eine extrem krasse Zeit." Julia Kempken

Mit Maria und Benedikt durch die wilden 20er

Mit dem jungen Liebespaar Maria und Benedikt als roten Faden schickt Kempken ihre Zuschauer durch das Nürnberg der 20er-Jahre. Immer wieder wird das Stück kommentiert vom Historiker Alexander Schmidt, der das Geschehen auf der Bühne für das Publikum einordnet.

Mit dem Klappstuhl von Station zu Station

Und das funktioniert so: Das Publikum wandert mit seinen Klappstühlen den Schauspielern von Station zu Station durchs Museum hinterher. Aus der Brauerei geht es in eine Druckerei, dann zum Schocken. Dabei stellt sich bald die berechtigte Frage: War das damals nicht vielleicht ähnlich wie heute? Eine Absicht der Macher. Historiker Alexander Schmidt sieht gewisse Parallelen zwischen damals und heute.

"Ich glaube, wir leben wieder in Zeiten, wo alte Sicherheiten weg sind und wir tatsächlich nicht wissen, was [...] kommt. Viele Dinge hätten wir nicht für möglich gehalten: Krieg in Europa, Energiekrisen – das alles macht unsicher, obwohl wir alle Freiheiten haben, diese Probleme zu lösen. Das ist den Zwanzigern nicht unähnlich." Alexander Schmidt, Historiker

Und wie endet das alles?

Und so kommt es im Theaterstück zur politischen Eskalation: dem Erscheinen und dem unaufhaltsamen Aufstieg des Nationalsozialismus. Heute wissen wir, wie die Geschichte damals weiter ging. Aber vor 100 Jahren wussten die Menschen das nicht, ordnet Historiker Alexander Schmidt diese turbulente Zeit ein.