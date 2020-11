Theaterkritiker vor der Glotze: Ein Schauspiel eigener Klasse

Corona hat uns alle aus den Lichtspiel- und Theaterhäusern verbannt und vor das heimische Fernsehgerät geschickt. "Wen lädt man sich da ins Haus, wenn man fernsieht? Wen lässt man in unser Kammer- und Zimmertheater, in dem der Bildschirm die Bühne darstellt?" So fragt einer der renommiertesten Theaterkritiker dieses Landes, Gerhard Stadelmaier, lange Jahre Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und nunmehr Autor eines frisch veröffentlichten Büchleins über seine televisionären Erfahrungen der vergangenen Monate: "Deutschlandglotzen. Ganze Tage vor dem Fernseher" heißt sein heiterer Bericht. Stadelmaier, der jahrzehntelang der gefürchtete Kritiker in deutschen Schauspielhäusern war, hat dabei ausschließlich Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geschaut.

Corona TV – Ein Schauspiel eigener Klasse

Wie nicht anders zu erwarten bei einem Kritiker seines Schlags, kann er gar nicht anders als das Fernsehgeschehen rund ums "deutsche Königsdrama Corona", wie er es nennt, durch die Brille William Shakespeares, Anton Tschechows oder George Bernard Shaws wahrzunehmen. Corona-TV – ein Schauspiel eigener Klasse. Mit Thomas Bernhard gefragt: Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie? "Es ist eine Komödie, die naturgemäß – um mit Thomas Bernhard zu reden – eine Tragödie ist", entgegnet einem der 70-jährige. Wir leben in Zeiten der Allgemeinverfügungen. Und allabendlich allgemeinverfügen sich beträchtliche Teile der Bevölkerung vor den Fernseher, um die Verkündung der neuen Corona-Maßnahmen zu gewärtigen.

Da gibt es in der Politik, im Staatstheater, sehr interessante Darsteller. Zum Beispiel die von Stadelmaier so genannten "Kanzlerwelpen", die die Corona-Krise als ihre Krönungsmesse in Sachen Merkel-Nachfolge begreifen. Der bayerische Akteur sei der "Hauptwelpe, der das Rudel vor sich her" treibt, schreibt Stadelmaier – und gibt sich überzeugt von dessen darstellerischer Leistung bzw. Performance: "Ja, bisher rhetorisch auf jeden Fall und als Energieleistung auch. Ich bewundere ihn sehr, wie er das aufrecht hält, diese Strenge, dieses 'Wir dürfen nicht nachlassen', 'Wir müssen weiter achtsam sein', das hat schon irgendwo Größe. Natürlich auch eine leicht schuftige Größe. Man spürt die Absicht, ist aber nicht verstimmt. Er ist ja Franke, aber ich würde als Schwabe mich im bayerischen Dialekt versuchen und sagen: A Hund is er scho!"