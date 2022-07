Theatergruppe in Not: Zuschauermangel in Langenzenn

Mehr als vierhundert Plätze gibt es bei den Klosterhofspielen in Langenzenn. In diesem Jahr bleiben aber regelmäßig Reihen leer. Die Auslastung liegt gerade bei dreißig Prozent. Das Ensemble hatte nach der Corona-Zwangspause gehofft, dass das Publikum wieder zurückkehrt, aber die Zuschauer fehlen. Das sei eine bittere Enttäuschung erzählt Hobby-Schauspieler Fabian Fraas. "Das ist halt sehr schade, weil wir so viel Zeit und Herzblut reinstecken und es dann nicht angenommen wird. Dabei gefällt es den Leuten, die es schauen. Wir bekommen sehr positive Kritiken."

Klosterhofspiele Langenzenn: Kartenverkauf läuft schleppend

Schon im Januar haben sie mit den Proben begonnen und darauf gehofft, dass nun im Sommer viele Menschen kommen. Die Klosterhofspieler stellen alles selbst auf die Beine, kümmern sich um Maske, Kostüme und besorgen die Kulissen. Mehr als vierhundert Sitzplätze gibt es. An diesem Abend haben sie allerdings nur etwas mehr als 200 Karten verkauft.

Theater-Verein finanziell am Limit

Rund 70.000 Euro Kosten fallen allein für diese Saison an. Der ehrenamtliche Verein finanziert sich rein aus dem Kartenverkauf. Erwachsene zahlen 25 Euro für den Sitzplatz, erzählt Sandra Fritsch, die im Vorstand des Vereins tätig ist. "Finanziell ist es für uns als gemeinnützigen Verein natürlich hart. Wir zehren jetzt von unseren Rücklagen und die sind in den vergangenen Jahren schon geschrumpft, weil uns die Vorstellungen aufgrund der Corona-Pause gefehlt haben."

Noch bis Ende Juli Vorstellungen

Viele Ensemblemitglieder sind schon seit Jahren auf der Bühne aktiv. Die Laienschauspieler fiebern das ganze Jahr über den Auftritten entgegen. Die Klosterhofspieler zeigen in dieser Saison "Dracula". Es sei eine besondere Inszenierung, die von ihrer Regisseurin eigens angepasst worden sei, berichtet Sandra Fritsch. "Unser Stück ist anders als gewohnt. Man sieht kein Blut, ein paar Leute werden gebissen und man kann bis zum Schluss darauf warten, dass sich Dracula zeigt." Die Klosterhofspieler hoffen, dass wieder mehr Menschen das regionale Theater-Angebot an der frischen Luft annehmen und die Vorstellungen besuchen, damit sie ihre Kosten decken können.