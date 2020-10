Theaterfestival Würzburg: Improvisation auf und neben der Bühne

Für die Spielorte wurde ein Hygienekonzept entwickelt, unter anderem mit Mindestabständen der Zuschauer. Karten sind im Vorverkauf und per Onlinereservierung erhältlich. Auch Abendkassen wird es geben. Das Kartenkontingent ist Corona-bedingt eingeschränkt. Im größten Saal, der Posthalle am Hauptbahnhof, dürfen maximal 125 Zuschauer im Publikum sitzen. Die Hygienevorgaben hätten zwar 200 Tickets pro Show erlaubt, aber die Organisatoren wollten allen Zuschauern eine möglichst große Nähe zur Bühne ermöglichen.

Magische Bühnenmomente aus spontaner Interaktion

Denn gerade das Improvisationstheater lebt auch von der Nähe zum Publikum. Das Bühnengeschehen basiert in einigen Formaten auf Vorgaben der Zuschauer. In allen Formaten agieren die Darsteller spontan und ohne Skript. Sie entwickeln Figuren, Handlungen und Konflikte aus dem Moment und der Interaktion heraus. "Beim Impro-Theater gehen die Darstellerinnen und Darsteller spielerisch voll ins Risiko, auf eine ganz unmittelbare Art und Weise", so Lena Försch, die selbst bei einigen Shows auf der Bühne stehen wird. "Da entsteht eine Magie."