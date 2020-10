Theaterchefs über Pandemie-Regeln: "Komplettes Politikversagen"

Noch kann das Deutsche Theater seine Miete bezahlen, doch das Haus sei jetzt, wo über Monate hinweg nicht gespielt werden kann, natürlich sehr viel weniger wert, so Geschäftsführerin Carmen Bayer. Deshalb will sie für das kommende Jahr bei der Stadt München eine umsatzabhängige Miete durchsetzen. Ihr ist es ein Rätsel, warum die Politik mit den Kulturschaffenden, was die Abstände und Höchstgrenzen betrifft, rigider umgeht als mit Bus, Bahn und Fluggesellschaften - wo ja jeder Sitzplatz belegt werden darf.

"Sind wir zu leise oder zu lieb?"

Und das, so Bayer, wo Menschen teilweise reisen müssen, während sie ins Theater grundsätzlich freiwillig gingen: "Sind wir zu leise, sind wir zu lieb, bieten wir noch zuviel an? Ich kann es wirklich überhaupt nicht verstehen, weil wir alle in diesem Bereich arbeiten und gewohnt sind, mit Einschränkungen zu leben. Als es um Terror ging, hat man die Rucksäcke kontrolliert, hat man dies und jenes abgeben müssen, hat man seine ganze Infrastruktur neu gestaltet. Jetzt ist es so, dass wir gezeigt haben, dass wir mit den Hygiene-Konzepten bestens umgehen können. Alle haben personalisierte Tickets, wir wissen, wo die Leute sitzen, da kann niemand eine falsche Angabe machen. Einen besser organisierten und kontrollierten Bereich gibt es ja gar nicht!"