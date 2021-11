Theater und Kinos in Not: "Bei 25 Prozent müssen wir schließen"

"Ich bin im Moment hier im Krankenhaus, rein durch Zufall", sagt Uwe Bertram vom Theater Wasserburg, als wir ihn anrufen. "Und ich sehe, was hier los und sehe unter welchem Druck das Personal steht – und halte es für hoch nötig, das gehandelt wird. Leider muss man das so festhalten, ja."

So wie Bertram sehen es alle Kino- und Theaterchefs, die mit uns sprechen: Jetzt muss was getan werden, hoffentlich das Richtige. Die Opfer jedenfalls, die die Theater und Kinos dafür bringen, sind groß: Wo die Sieben-Tage-Inzidenz höher als 1000 liegt, muss in Bayerns Kinos und Theatern gleich ganz zugesperrt werden. Wo sie darunter liegt, gilt ab Mittwoch "2G Plus" – wer dann rein will, muss geimpft oder genesen sein UND sich testen lassen.

Ein Test nur für's Kino – wer macht das schon

All zu viele werden das wohl kaum auf sich nehmen – so bekommt es Cornelia John vom Kino Wolfratshausen zu hören: "Da war am Freitag eine nette Dame", sagt sie, "die hat sich noch bedankt für das schöne Kinoerlebnis. Aber sie kommt jetzt dann nicht mehr – ein Test für’s Kino, das macht sie nicht. Nur für’s Kino ist ihr das zu viel."

Ebenfalls ab Mittwoch darf in den Kinos und Theatern nur noch ein Viertel aller Sitze belegt sein. Großes Problem, sagt Christian Stückl – besonders für alle, die wie sein Münchner Volkstheater im wichtigen Theatermonat Dezember schon weit mehr Tickets verkauft haben. "Wir sind eigentlich fast ganz ausverkauft", erzählt er im BR24-Gespräch. "Das heißt, wir müssen alle Karten wieder zurückgeben, müssen dann neu verkaufen bis 25 Prozent. Da muss man also aussortieren, wer darf, wer darf nicht. Es ist so deprimierend: 25 Prozent plus 2G plus den Test, das wird einfach total kompliziert."

Drei Viertel ausladen, ein Viertel testen: Wie soll das gehen?

Anruf in Nürnberg bei Andrea Maria Erl, Kindertheater Mummpitz, die klingt wie Christian Stückl: Volles Haus bis Weihnachten auch bei ihr – aber: Drei Viertel ausladen, ein Viertel testen, wie soll das gehen. Von großer Verzweiflung spricht sie – auch, weil Kindern und Jugendlichen nun wieder ein Ausweg versperrt ist.

"Die spüren ja die ganze Anspannung in der Gesellschaft" sagt Erl – "sind aber absolut hilflos, machtlos. Da muss doch irgendwo ein Ventil her. Und im Theater speziell, aber auch in anderen Kultureinrichtungen kriegen sie die Möglichkeit, einfach mal auszuatmen und wieder was anderes zu erleben. das stärkt die Psyche ganz enorm."

2G plus ist hart – 25 Prozent sind härter

Bayerns Theater und Kinos haben teils ohnehin große Probleme – und stehen nun vor harten Wochen, vielleicht sogar Monaten. Nicht unbedingt wegen 2G plus, sagt Sebastian Seidel vom sensemble-Theater Augsburg – diese Regel habe man ja kommen sehen. Nein, zu schaffen macht einem freien Theater wie seinem vor allem die verordnete Maximalauslastung von 25 Prozent, mit der so kaum jemand gerechnet hatte.

"Auf der einen Seite hat man Verständnis dafür, dass es wieder Maßnahmen braucht", sagt Seidel, "auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, dass immer die Theater dann geschlossen werden, oder: indirekt geschlossen werden. Mit 25 Prozent Auslastung können wir nicht weiter spielen - und das verstehen wir nicht, warum es nicht wenigstens bei 50 Prozent bleiben könnte. Bei 50 Prozent würden wir auch das Theater auflassen – aber bei 25 Prozent müssen wir leider schließen.”

Wie es weitergeht? Das weiß keiner. Was passiert Mitte Dezember, wenn alle Maßnahmen, die bis dahin gelten, nicht genug gebracht haben? Gibt es nochmal Hilfsgelder?

Fragen über Fragen

Soll Cornelia John im Kino Wolfratshausen für die Tage nach Weihnachten den Caveman-Film bestellen, auch wenn sie dem Verleiher dann eine Garantiesumme schuldet, die der Film gar nicht einspielt? Soll Christian Stückl im Münchner Volkstheater jetzt schon all seinen Kartenkäufern schreiben - oder soll er damit noch so lange warten, bis auch in München die Inzidenz über 1000 liegt und eh alles zusperren muss? Soll Sebastian Seidel in Augsburg die gerade eingestellten Minijobber in der Theatergastronomie wieder entlassen? Soll er schon den Vorverkauf für seine nächsten Stücke starten?

Fragen allerorten. "Am Montag tagt dann der Theaterkrisenstab, wie wir weiter vorgehen", sagt der Theaterchef – "und ich hoffe mal, dass wir nach Weihnachten wieder spielen können. Aber ich wage da jetzt keine Prognosen mehr."