Theater: "Wer immer hofft, stirbt singend" nach Alexander Kluge

Die Aufführung geht bereits ihrem Ende entgegen, da fällt eine Bombe vom Himmel. Die Attrappe einer Fliegerbombe fährt an einem Seilzug im Zeitlupentempo vom Schnürboden herab und bremst knapp oberhalb eines Trampolins, das auf der Bühne steht, ab. Sie fährt wieder langsam nach oben, dann abermals herunter, wieder hoch und immer so weiter, etliche Male. Als könnte das Trampolin den Aufprall der Bombe verhindern. Es ist ein stummes und prägnantes Bild, passend zum dem, was der Text kurz vorher in Aussicht gestellt hat, nämlich "ein glückliches Ende entgegen aller Wahrscheinlichkeit."

Manege frei für Zirkus im Theater

Die Bühne der Münchner Kammerspiele ist zu diesem Zeitpunkt weitgehend leergeräumt. Davor hatten die längste Zeit der Aufführung Lichterketten, ein Zirkuswagen und die Kostüme des Ensembles - mit viel Glitzer, Federn und Fummel - das Theater in eine Manege verwandelt. Der Zirkus ist hier eine Metapher für hoffnungslosen Optimismus. Ist er doch ein Ort, an dem versucht wird, die Gesetze der Natur außer Kraft zu setzen. Zirkus ist der Versuch, der Schwerkraft zu trotzen, wenn Akrobaten unterm Zeltdach von Trapez zu Trapez fliegen, und das Unmögliche möglich zu machen, wenn Zauberer Menschen verschwinden lassen und Dompteure unbezähmbare Raubtiere bändigen.

Die Alexander Kluge Revue von Jan-Christoph Gockel orientiert sich im Wesentlichen an dessen Film "Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos" von 1966. Darin versucht eine Direktorin namens Leni Peikert ihren Zirkus zu reformieren, ihn sozusagen aus der Kuppel zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen, in Bezug zur Realität zu setzen. Regisseur Gockel, der selbst als eine Art Conférencier mit auf der Bühne steht, macht aus diesem Stoff eine Reflexion über das zeitgenössische Theater, das sich angesichts der Kriege und Krisen der Gegenwart nicht auf die schiere Verzauberung seines Publikums zurückziehen kann, so es nicht dem reinen Eskapismus dienen will. Aber wie wird man der Wirklichkeit gerecht, ohne die Magie des Zirkus respektive des Theaters zu verspielen?

Kraft zu utopischem Denken

"Show raus, Sinn rein!" lautet das Credo von Leni Peikert, die die tolle Julia Gräfner als - ja, das gibt es! – zupackende Zauderin gibt, taff und grüblerisch zugleich. Gockels Inszenierung geht den umgekehrten Weg, packt viel Show in diesen Abend, stellt den Sinn scheinbar hintan. Weit mehr als die erste Hälfte des Abends gleichen einer knallbunten Wundertüte voller Musik und Spektakel, mit Stuntshow-Parodien, Zaubertricks, fliegenden Elefanten und feuerspeienden Krokodilen - letztere in Gestalt der hinreißenden Marionetten von Michael Pietsch, die in dieser betörend-überbordenden Inszenierung auf ganz besondere Weise für die Aussöhnung von Realität und Magie stehen. Man sieht die Fäden, die Glieder, den Puppenspieler - also dass sie in Wirklichkeit fake sind, erliegt aber ihrem Zauber, als wären sie echte Tiere.

"Wer immer hofft, stirbt singend" ist ein geradezu schamlos gut gelaunter Theaterabend angesichts der alles andere als unbeschwert stimmenden weltpolitischen Großwetterlage. Aber so wie gegen Ende, als plötzlich der Zirkus von der Bühne verschwunden ist und die Texte Alexander Kluges die Katastrophen der jüngeren Geschichte verhandeln, doch stets Zuversicht spürbar bleibt, hängt auch von Anfang an die Fliegerbombe wie eine Drohung über dem bunt schillernden Hauptteil der Aufführung. Vielleicht ist es nur die Hoffnung wider aller Vernunft, die die Menschheit noch retten kann. Wer noch hofft, hat noch nicht aufgegeben. Diese Kraft zu utopischem Denken hat die Welt gerade bitte nötig.

