Theater und Kinos dürfen wieder öffnen - nur lohnt es sich?

Schutz- und Hygienekonzepte erforderlich

Ob Theater, Kinos oder Konzerte: Die Veranstalter müssen ihre Termine bei den Behörden anmelden. Notwendig sind Hygienekonzepte für den Vorstellungsbesuch: Türgriffe und Handläufe müssen regelmäßig gereinigt werden und die Räume benötigen ein Lüftungskonzept. Auch sollen den Zuschauern Laufwege vorgegeben werden.

Viele Kinos bleiben zu

Die Betreiber etlicher Filmtheater warten noch ab, nicht nur wegen der geringen Besucherzahl, die Filmaufführungen unrentabel macht. Die Kinobetreiber können sich auch mit den Corona-Auflagen nicht anfreunden. In einem offenen Brief haben 20 Betreiber aus dem Raum München an die Bayerische Staatsregierung appelliert: Die Besucher dürften nicht durch "unangemessene Maßnahmen" verunsichert werden, heißt es in dem Schreiben.

Die Unterzeichner sprechen sich gegen die Masken-Pflicht während der Vorstellung aus und fordern, dass die Kinobesucher während des Films essen und trinken dürften. Denn die Nebeneinkünfte durch Getränke, Chips und Popcorn seien für die Filmtheater wichtig.

Christian Bräuer, der Vorsitzende der "Arbeitsgemeinschaft Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.", schätzt die bisherigen Verluste deutscher Kinos auf mehrere 100 Millionen Euro. Wegen der Beschränkungen rechnet er damit, dass sich die Verluste noch einmal mindestens verdoppeln werden. "Bei einer Auslastung von 20 Prozent weiß man, dass auch in der kommenden Zeit noch der größte Teil der Umsätze wegbleibt", so Bräuer im B5 Thema des Tages im BR. Wann das Kinogeschäft wieder anläuft, hänge zum einen von der Lockerung der Abstandsregeln ab und zum anderen davon, wann sich international agierende Verleiher wieder trauten, größere Produktionen zu starten.

Trotz der Verluste der Kinobranche geht Bräuer derzeit nicht davon aus, dass die Ticketpreise steigen werden. Sofern, die Politik ihre Ankündigungen wahr mache und die Kinos entsprechend unterstützt. "Ich hoffe, dass die Politik da wie angekündigt unter die Arme greift und damit auch das ermöglicht, dass Kino weiterhin faire Preise aufrecht erhalten kann."

Veranstalter fordern finanzielle Unterstützung

Auch der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) fordert ein Überbrückungsprogramm für den Neustart in der Kultur. Unter Corona-Bedingungen sei der Verlust bei den Aufführungen immens. Finanzielle Hilfe für die Veranstalter rette somit auch die von der Corona-Krise gebeutelten Künstler. Viele von ihnen sind Solo-Selbstständige. Sie bekämen so wieder die Möglichkeit, zu arbeiten und Geld zu verdienen.

Ein Trend lässt sich bereits absehen: Autokinos könnten heuer zum Renner der Saison werden, ob in Nürnberg , der Oberpfalz oder am Tegernsee.