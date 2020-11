Theater sehen rot: Protest gegen Teil-Lockdown mit Beleuchtung

In einer Pressemitteilung heißt es, die "Tatsache, dass umfangreiche Hygienekonzepte vorliegen und erprobt" seien, habe bei der Entscheidung über den Teil-Lockdown keine Berücksichtigung gefunden. "Des Weiteren wird außer Acht gelassen", so die Intendanten, "dass kulturelle Einrichtungen mehr als bloße Freizeiteinrichtungen sind." Die Ensembles der beteiligten Theater hatten in einem Offenen Brief geschrieben: "Auf die gesellschaftliche Lage kreativ zu reagieren und Denkanstöße anzubieten, ist unsere Kunst. Eine Kunst, die in diesen Zeiten Halt geben kann und muss."