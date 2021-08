Theater Schloss Maßbach: Corona als Herausforderung

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen – und so steht beim Theater Schloss Maßbach im Landkreis Bad Kissingen mitten im Sommer auch einmal eine Tragödie im Spielplan: Lessings "Emilia Galotti". Das Stück war wegen Corona verschoben worden und hat nun Premiere in der Maßbacher Lauertalhalle. Die wurde schon vor Monaten zur Spielstätte umfunktioniert. Der Akustik wegen wurde sie mit schwarzen Stoffbahnen ausgekleidet. Für die hinteren Zuschauerränge wurden Tribünen-Teile aufgebaut. Auf der Freilichtbühne im Burghof sorgt derzeit die Komödie "Lügen haben junge Beine" von Ray Cooney für Lachsalven beim Publikum. Auch dieses Stück hatte zuvor verschoben werden müssen.

Intendantin: "Zum Theater gehören die Zuschauer"

Vor allem der monatelange Lockdown ab November bereitete Theaterleiterin Anne Maar, genauso wie vielen anderen Kulturschaffenden, Kopfzerbrechen. Ihr Plan B vom Frühling 2020 reichte da bei weitem nicht aus: "Wir sind momentan bei Plan M." Die auftrittslose Zeit hatten sie und ihr Team zwar für Workshops und Proben genutzt. Trotzdem habe allmählich eine Erschöpfung eingesetzt, sagt sie. Vor allem über den Winter sei es schwer gewesen, optimistisch zu bleiben. Denn: "Zum Theater gehören die Zuschauer dazu."

Öffentliche Hilfen und treue Abonnenten

Alles in allem hat das Theater Schloss Maßbach die Einschränkungen durch die Pandemie bisher allerdings leidlich verkraftet. Zwar fehlten durch die Zwangspause Einnahmen. Viele Karten-Abonnenten verzichteten aber sogar auf Rückerstattungen und spendeten ihren bereits gezahlten Betrag. "Das hat uns nicht die größten Sorgen gemacht", sagt Anne Maar und fügt an: "Uns ist gut geholfen worden. Wir haben November- und Dezemberhilfe bekommen. Die Zuschüsse sind im letzten Jahr genauso gezahlt worden wie vorher. Natürlich waren Mitarbeitende in Kurzarbeit."

Lob und Respekt für die Theaterleiterin

Ihre Beschäftigten sind unterdessen froh, seit Ende Mai wieder spielen zu können. Und sie sind voll des Lobes für ihre Chefin. "Man kann echt betonen, wie toll die Theaterleitung hier mit Verträgen und Schauspielern umgeht. Das ist nicht an jedem Haus so. Also da war ich wirklich sehr, sehr, sehr glücklich", sagt Schauspielerin Anna Katharina Fleck. Auch ihre ältere Kollegin Angela Koschel-de-la-Croix zollt der Intendantin Respekt: "Ich hab Frau Maar sehr dafür bewundert, dass sie das so durchgehalten hat. Das fand ich schon stark." Beide Frauen gehören zum Ensemble der Komödie "Lügen haben junge Beine".

Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum wurden gestrichen

Um die nötigen Abstände zu gewährleisten, kann die Freilichttribüne derzeit nicht voll besetzt werden. Das "Intime Theater" im Schloss mit nur 87 Plätzen wird wegen Corona aktuell gar nicht genutzt. Bis auf Weiteres dient die Lauertalhalle als Innen-Spielstätte. Der Pandemie zum Opfer gefallen sind die für 2021 geplanten Veranstaltungen zum 75-jährigen Bestehen des Theaters Schloss Maßbach. Dessen Vorläufer war 1946 von Anne Maars Großeltern Lena Hutter und Oskar Ballhaus gegründet worden. Anne Maar hat allerdings die Zeit des Lockdowns genutzt und ein Buch herausgebracht. Es trägt den Titel "Einladung ins Schloss – 75 Jahre Theater Schloss Maßbach" und ist im Theater und im Buchhandel erhältlich.