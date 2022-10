Theater Regensburg wird als nachhaltiger Kulturbetrieb gefördert

Das Theater Regensburg erhält als einziger bayerischer Kulturbetrieb Fördermittel aus dem "Zero"-Fond für klimaneutrale und Kunst- und Kulturprojekte. Zugesagt seien 140.000 Euro für das spartenübergreifende Stadtraum-Projekt "Wahrheiten", das am 1. Juli 2023 in der Regensburger Innenstadt uraufgeführt werde, teilte eine Theatersprecherin am Freitag mit. Das Theater strebe damit eine Klimaneutralität von bis zu 99 Prozent an.

Bundesweit ist das Projekt laut Mitteilung eines von insgesamt 26 geförderten Projekten. Die Kulturstiftung des Bundes fördere mit diesem neuen Programm klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte mit insgesamt drei Millionen Euro.

Größtes kommunales Mehrspartenhaus in Bayern

Das Theater Regensburg ist Bayerns größtes kommunales Mehrspartenhaus mit eigenen Ensembles für Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Junges Theater sowie mit eigenem Philharmonischen Orchester und Opernchor. Die Mehrspartenhäuser in Nürnberg und Augsburg sind jeweils Staatstheater. In einer regulären Spielzeit kommt das Theater Regensburg pro Saison auf rund 700 Veranstaltungen mit etwa 180.000 Zuschauer.