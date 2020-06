Theater Regensburg spielt wieder vor Publikum

Mit einer Operettengala hat das Theater Regensburg seinen Spielbetrieb am Montagabend in "abgespeckter" Form wieder aufgenommen. Im Innenhof des Regensburger Thon-Dittmer-Palais durften 100 Zuschauer mit Mundschutz in sogenannten "Sitzinseln" - das heißt allein, zu zweit oder zu dritt - Platz nehmen. Alle Plätze waren zum Auftakt vergeben.

Mehr dazu in unserem Podcast "10 Minuten Oberpfalz" Folge 41

Minimalistische Bühnenbesetzung

Auf der Bühne agierten nur ein E-Piano samt Pianist sowie maximal zwei Sänger bzw. Sängerinnen. Bis zum 19. Juli sind auf der Bühne Konzerte und Theateraufführungen zu sehen. Der Freilicht-Spielplan enthält acht Programme, von Schauspiel über Operette und Kammerkonzerte bis zum Kinderkonzert und Live-Hörspiel. Die 100 Karten pro Vorstellung werden personalisiert verkauft. Die Plätze werden beim Eintreffen zugewiesen.

Besucher freuen sich über Live-Programm

Die Besucher waren nach der langen Coronapause am Montagabend begeistert, wieder ein Live-Programm sehen zu können. Viele Möglichkeiten gibt es in der Oberpfalz bislang nicht - abgesehen von Autokinos, die auch Kabarett und ähnliche Aufführungen anbieten.

Theaterintendant Jens Neundorff von Enzberg äußerte sich aber trotz aller Freude über den Neuanfang skeptisch, was den Spielbetrieb ab der kommenden Saison betrifft: "Das Virus ist doch noch da, es hat sich doch nicht ersäuft", sagte er dem BR.

Theatermacher blicken skeptisch in die Zukunft

Das Theater Regensburg verkauft für die kommende Spielzeit keine Abonnements. Sollte es ab Herbst 2020 wieder reguläre Theatervorstellungen geben, müsse aus Hygienegründen die Sitzplatzkapazität voraussichtlich so massiv reduziert werden, dass der Bedarf an Abo-Tickets nicht annähernd gedeckt werden kann. In der aktuellen Spielzeit hatten mehr als 6.000 Theaterkunden ein Abonnement gekauft.

Wegen der Corona-Pandemie hatte das Theater Regensburg seinen regulären Spielbetrieb bis Ende der Spielzeit 2019/20 im April vorzeitig eingestellt. Die Spielzeit sollte regulär am 19. Juli enden.